"Это надо воспринимать нормально": Игнат рассказал о потерях и эффективности истребителей F-16

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат подтвердил потерю трех истребителей F-16, отметив, что такие потери в условиях активных боевых действий неизбежны.

Источник: Игнат в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Видели сообщения о потере самолетов - это надо воспринимать нормально. И есть, к сожалению, потери на войне, в частности, самолетов F-16. При таких интенсивных боях понятно, что потери могут быть. Наращивание происходит".

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Детали: Игнат отметил, что Воздушные силы Украины получили истребители F-16, которые уже были в использовании. В то же время, даже в таком состоянии, эти самолеты значительно эффективнее советского вооружения, которое Украина применяла ранее.

Спикер подчеркнул, что боевая эффективность самолета зависит не только от самой платформы, но и от того, каким радаром он оборудован и какие ракеты способен применять:

"Самолет - это платформа. Далее важно, что у него под крыльями и какой у него стоит радар.

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Радар должен видеть далеко, ракета - лететь далеко, точно. На крайней стадии полета - выстрелил, забыл. Активная головка самонаведения должна сама искать российский самолет и т.д".

Впрочем, по словам офицера, Россия пока сохраняет преимущество в дальности обнаружения целей, а ракеты имеют большую дальность поражения, даже по сравнению с F-16. Кроме того, российская авиация действует в тесном взаимодействии с мощными системами ПВО.

Игнат также отметил, что до поступления F-16 соотношение сил в воздухе было примерно 1 к 10 не в пользу Украины. Он сравнил техническую разницу между украинскими и российскими самолетами с разницей между пистолетом Макарова и снайперской винтовкой, отметив, что несмотря на это украинские пилоты давали достойный отпор врагу.

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