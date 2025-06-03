Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Это надо воспринимать нормально": Игнат рассказал о потерях и эффективности истребителей F-16

Анастасия ПроцВторник, 3 июня 2025, 14:06
Это надо воспринимать нормально: Игнат рассказал о потерях и эффективности истребителей F-16
фото: УП

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат подтвердил потерю трех истребителей F-16, отметив, что такие потери в условиях активных боевых действий неизбежны.

Источник: Игнат в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Видели сообщения о потере самолетов - это надо воспринимать нормально. И есть, к сожалению, потери на войне, в частности, самолетов F-16. При таких интенсивных боях понятно, что потери могут быть. Наращивание происходит".

Реклама:

Детали: Игнат отметил, что Воздушные силы Украины получили истребители F-16, которые уже были в использовании. В то же время, даже в таком состоянии, эти самолеты значительно эффективнее советского вооружения, которое Украина применяла ранее.

Спикер подчеркнул, что боевая эффективность самолета зависит не только от самой платформы, но и от того, каким радаром он оборудован и какие ракеты способен применять:

"Самолет - это платформа. Далее важно, что у него под крыльями и какой у него стоит радар.

РЕКЛАМА:

Радар должен видеть далеко, ракета - лететь далеко, точно. На крайней стадии полета - выстрелил, забыл. Активная головка самонаведения должна сама искать российский самолет и т.д".

Впрочем, по словам офицера, Россия пока сохраняет преимущество в дальности обнаружения целей, а ракеты имеют большую дальность поражения, даже по сравнению с F-16. Кроме того, российская авиация действует в тесном взаимодействии с мощными системами ПВО.

Игнат также отметил, что до поступления F-16 соотношение сил в воздухе было примерно 1 к 10 не в пользу Украины. Он сравнил техническую разницу между украинскими и российскими самолетами с разницей между пистолетом Макарова и снайперской винтовкой, отметив, что несмотря на это украинские пилоты давали достойный отпор врагу.

Предыстория: 

Воздушные силы ВСУистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Новый президент Польши выразил ожидания относительно будущего отношений с Украиной
В ПАСЕ решили начать "Victory for Victoria" Day в честь убитой украинской журналистки Рощиной
видеоСБУ в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой
Избили и насильно привезли в ТЦК: за принудительную мобилизацию ГБР объявило подозрение трем военным
В США прибыла делегация Украины для обсуждения санкций и оборонной поддержки
обновлено, фото, видеоРоссияне ударили по центру Сум: 3 погибших, 25 раненых
Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Для эффективной обороны от врага Украине нужно около 200 самолетов – Игнат
Игнат рассказал, сколько ракет выпустила по Украине стратегическая авиация РФ за время большой войны
По всей Украине раздавалась тревога: ВС сообщали о "скорой цели" на столицу
Последние новости
18:03
Во Львове приватизируют историческое здание за 65 миллионов
17:59
Четверть людей готовы соблюдать правила даже без наказания. Детали нового эксперимента
17:57
Чубаров призвал россиян срочно покинуть Крым: "Можете не успеть"
17:53
Атака на Сумы: количество жертв возросло до 4
17:53
киберспортСказка B8, последний танец для NAVI и возвращение S1mple: превью главного турнира Counter-Strike 2
17:53
До Европы долетел дым от лесных пожаров в Канаде
17:34
Госликслужба выдала первое разрешение на ввоз препарата на основе медицинского каннабиса
17:30
Трамп: Американской экономике не выжить без пошлин
17:29
Meta будет покупать ядерную энергию для ИИ дата-центров
17:29
Disney объявил о сокращении штата
Все новости...
Реклама:
Реклама: