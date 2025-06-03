Россияне обстреляли село на Харьковщине: есть погибшие и раненые

3 июня российские войска обстреляли село Чистоводовка Куньевской громады Харьковской области, в результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили ранения.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: По предварительным данным, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Реклама:

Известно, что в результате удара погибли 2 человека. Еще 3 - получили ранения различной степени тяжести.