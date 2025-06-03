Россияне обстреляли село на Харьковщине: есть погибшие и раненые
Вторник, 3 июня 2025, 15:04
3 июня российские войска обстреляли село Чистоводовка Куньевской громады Харьковской области, в результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили ранения.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Детали: По предварительным данным, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
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Известно, что в результате удара погибли 2 человека. Еще 3 - получили ранения различной степени тяжести.