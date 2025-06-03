В ПАСЕ решили начать "Victory for Victoria" Day в честь убитой украинской журналистки Рощиной

Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа решил учредить день военных корреспондентов и свободы журналистики в честь замученной в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" нардеп Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Важная инициатива, которая родилась сегодня (3 июня - ред.) во время слушаний по моей резолюции об украинских журналистах в российском плену на заседании Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа в Норвегии.

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По предложению Президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса будет учрежден "Victory for Victoria" Day (Победа для Виктории) - День военных корреспондентов и свободы журналистики.

Этот день в ПАСЕ будет посвящен памяти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая была похищена, замучена и убита в российском плену. Ее история, к сожалению, не единична. Ежегодно десятки журналистов погибают, попадают в плен или исчезают без вести во время освещения войны против Украины".

Детали: По словам Кравчук, цель инициативы - почтить журналистов, которые погибли или пропали, освещая правду.

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В частности, предлагается ввести ежегодную резолюцию ПАСЕ, минуту молчания во время осенней сессии в Страсбурге, а также соответствующий side event во время сессии.

Нардеп также сообщила, что впервые Victory for Victoria Day отметят в этом году на осенней сессии ПАСЕ (29 сентября-3 октября) во время голосования резолюции об украинских журналистах в плену.

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