В ПАСЕ решили начать "Victory for Victoria" Day в честь убитой украинской журналистки Рощиной
Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа решил учредить день военных корреспондентов и свободы журналистики в честь замученной в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.
Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" нардеп Евгения Кравчук в Facebook
Прямая речь: "Важная инициатива, которая родилась сегодня (3 июня - ред.) во время слушаний по моей резолюции об украинских журналистах в российском плену на заседании Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа в Норвегии.
По предложению Президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса будет учрежден "Victory for Victoria" Day (Победа для Виктории) - День военных корреспондентов и свободы журналистики.
Этот день в ПАСЕ будет посвящен памяти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая была похищена, замучена и убита в российском плену. Ее история, к сожалению, не единична. Ежегодно десятки журналистов погибают, попадают в плен или исчезают без вести во время освещения войны против Украины".
Детали: По словам Кравчук, цель инициативы - почтить журналистов, которые погибли или пропали, освещая правду.
В частности, предлагается ввести ежегодную резолюцию ПАСЕ, минуту молчания во время осенней сессии в Страсбурге, а также соответствующий side event во время сессии.
Нардеп также сообщила, что впервые Victory for Victoria Day отметят в этом году на осенней сессии ПАСЕ (29 сентября-3 октября) во время голосования резолюции об украинских журналистах в плену.
Читайте тексты Виктории Рощиной на УП
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Проект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев
Предыстория:
- Чтобы попасть на оккупированную территорию для будущего материала, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля 2023 года. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.
- 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР сообщили, что журналистку должны были обменять.
- 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.
- Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что Рощину жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.
- Тело, которое, по данным экспертизы, принадлежит погибшей в российском заключении журналистке Виктории Рощиной, имеет многочисленные следы пыток и следы вскрытия; в нем также отсутствуют некоторые внутренние органы.