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В ПАСЕ решили начать "Victory for Victoria" Day в честь убитой украинской журналистки Рощиной

Алена МазуренкоВторник, 3 июня 2025, 15:45
В ПАСЕ решили начать Victory for Victoria Day в честь убитой украинской журналистки Рощиной
фото: Yevheniya Kravchuk в Facebook

Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа решил учредить день военных корреспондентов и свободы журналистики в честь замученной в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" нардеп Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Важная инициатива, которая родилась сегодня (3 июня - ред.) во время слушаний по моей резолюции об украинских журналистах в российском плену на заседании Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа в Норвегии.

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По предложению Президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса будет учрежден "Victory for Victoria" Day (Победа для Виктории) - День военных корреспондентов и свободы журналистики.

Этот день в ПАСЕ будет посвящен памяти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая была похищена, замучена и убита в российском плену. Ее история, к сожалению, не единична. Ежегодно десятки журналистов погибают, попадают в плен или исчезают без вести во время освещения войны против Украины".

Детали: По словам Кравчук, цель инициативы - почтить журналистов, которые погибли или пропали, освещая правду.

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В частности, предлагается ввести ежегодную резолюцию ПАСЕ, минуту молчания во время осенней сессии в Страсбурге, а также соответствующий side event во время сессии.

Нардеп также сообщила, что впервые Victory for Victoria Day отметят в этом году на осенней сессии ПАСЕ (29 сентября-3 октября) во время голосования резолюции об украинских журналистах в плену.

Читайте тексты Виктории Рощиной на УП

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Проект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев

Предыстория:  

  • Чтобы попасть на оккупированную территорию для будущего материала, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля 2023 года. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.  
  • Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.  
  • В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.  
  • 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР сообщили, что журналистку должны были обменять.  
  • 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.
  • Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что Рощину жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.
  • Тело, которое, по данным экспертизы, принадлежит погибшей в российском заключении журналистке Виктории Рощиной, имеет многочисленные следы пыток и следы вскрытия; в нем также отсутствуют некоторые внутренние органы.

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