Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кремле отвергли идею встречи лидеров России, США и Украины в ближайшее время

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 3 июня 2025, 16:07

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на трехсторонней встрече в ближайшее время Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского не рассматривается.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс"

Детали: Песков комментировал заявление Белого дома об открытости президента США Дональда Трампа к такому формату переговоров.

Реклама:

"Откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли. Потому что президент Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на самом высоком уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне", – отметил Песков.

Напомним:

  • Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп не исключает участия в потенциальной встрече лидеров Украины и России по завершению развязанной РФ агрессии.
  • Турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле или в Анкаре, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
  • Эту идею в понедельник поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

ПутинТрампЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Новый президент Польши выразил ожидания относительно будущего отношений с Украиной
В ПАСЕ решили начать "Victory for Victoria" Day в честь убитой украинской журналистки Рощиной
видеоСБУ в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой
Избили и насильно привезли в ТЦК: за принудительную мобилизацию ГБР объявило подозрение трем военным
В США прибыла делегация Украины для обсуждения санкций и оборонной поддержки
обновлено, фото, видеоРоссияне ударили по центру Сум: 3 погибших, 25 раненых
Все новости...
Путин
Белый дом: Трамп не исключает участия во встрече с Зеленским и Путиным
В Кремле допустили, что встреча Трампа и Путина может не состояться в этом году
Контрнаступление имени Трампа: послесловие
Последние новости
18:03
Во Львове приватизируют историческое здание за 65 миллионов
17:59
Четверть людей готовы соблюдать правила даже без наказания. Детали нового эксперимента
17:57
Чубаров призвал россиян срочно покинуть Крым: "Можете не успеть"
17:53
Атака на Сумы: количество жертв возросло до 4
17:53
киберспортСказка B8, последний танец для NAVI и возвращение S1mple: превью главного турнира Counter-Strike 2
17:53
До Европы долетел дым от лесных пожаров в Канаде
17:34
Госликслужба выдала первое разрешение на ввоз препарата на основе медицинского каннабиса
17:30
Трамп: Американской экономике не выжить без пошлин
17:29
Meta будет покупать ядерную энергию для ИИ дата-центров
17:29
Disney объявил о сокращении штата
Все новости...
Реклама:
Реклама: