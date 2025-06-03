В Кремле отвергли идею встречи лидеров России, США и Украины в ближайшее время

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на трехсторонней встрече в ближайшее время Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского не рассматривается.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс"

Детали: Песков комментировал заявление Белого дома об открытости президента США Дональда Трампа к такому формату переговоров.

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"Откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли. Потому что президент Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на самом высоком уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне", – отметил Песков.

Напомним: