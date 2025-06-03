В Кремле отвергли идею встречи лидеров России, США и Украины в ближайшее время
Вторник, 3 июня 2025, 16:07
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на трехсторонней встрече в ближайшее время Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского не рассматривается.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс"
Детали: Песков комментировал заявление Белого дома об открытости президента США Дональда Трампа к такому формату переговоров.
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"Откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли. Потому что президент Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на самом высоком уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне", – отметил Песков.
Напомним:
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп не исключает участия в потенциальной встрече лидеров Украины и России по завершению развязанной РФ агрессии.
- Турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле или в Анкаре, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
- Эту идею в понедельник поддержал президент Украины Владимир Зеленский.