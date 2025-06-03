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НАТО хочет существенно увеличить количество ПВО в Европе для защиты от России – СМИ

Олег Павлюк, Алена МазуренкоВторник, 3 июня 2025, 17:05
НАТО хочет существенно увеличить количество ПВО в Европе для защиты от России – СМИ
ФОТО: GETTY

Североатлантический альянс просит европейские страны-члены существенно увеличить численность наземных сил противовоздушной обороны, чтобы подготовиться к потенциальной российской агрессии.

Источник: "Европейская правда", Bloomberg со ссылкой информированных собеседников

Детали: Источники Bloomberg говорят, что в НАТО определили общую цель для европейских членов – в пять раз увеличить наземные силы ПВО. Для каждого государства отдельно определят индивидуальные уровни увеличения, а временные рамки этого процесса не установлены.

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Вопрос о наземной ПВО, как ожидается, обсудят на встрече министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе в четверг, добавили собеседники агентства.

Высокопоставленный европейский военный чиновник на условиях анонимности сказал Bloomberg, что члены НАТО остро нуждаются в наращивании наземных систем ПВО.

В течение последних трех десятилетий Альянс уменьшил количество этих систем, поскольку внимание НАТО переключилось со сферы холодной войны на угрозы на Ближнем Востоке и в Северной Африке, добавил источник.

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Наращивание количества вооружений является частью более масштабных амбиций НАТО по увеличению оборонных расходов.

Ожидается, что под давлением президента США Дональда Трампа Альянс утвердит целевой показатель в 5% ВВП, из которых 3,5% ВВП будут приходиться непосредственно на оборону, а еще 1,5% ВВП – на расходы, связанные с обороной, например в сфере инфраструктуры, киберзащиты и гражданской обороны.

Читайте также: Трамп требует 5%: как страны НАТО увеличивали свои расходы на оборону и что будет дальше

НАТОЕвропаРосcияПВО
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