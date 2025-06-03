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Чубаров призвал россиян срочно покинуть Крым: "Можете не успеть"

Валентина РоманенкоВторник, 3 июня 2025, 17:57
Чубаров призвал россиян срочно покинуть Крым: Можете не успеть
Иллюстрация представительства президента Украины в Автономной Республике Крым

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров настоятельно рекомендует гражданам РФ, которые незаконно пребывают на территории временно оккупированного Крыма, безотлагательно покинуть полуостров.

Источник: Чубаров в обращении в Telegram

Прямая речь: "Специально записываю обращение на русском языке, чтобы было понятно гражданам России, которые незаконно пребывают на территории оккупированного Крыма. Речь идет о тех, кто поселился в Крыму с 27 февраля 2014 года по сегодняшний день. А также о тех, кто находится в настоящее время в оккупированном Крыму, так сказать, "на отдыхе".

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Как вы уже осознаете, незаконно построенный Керченский мост, который связывает оккупированный Крым с территорией страны агрессора - России, скоро будет снесен. И вы можете оказаться в своеобразном "мешке". Поэтому я настоятельно рекомендую вам срочно покинуть полуостров и отправиться домой, в Россию, в те места, откуда вы незаконно приехали в оккупированный Крым.

Детали: По словам Чубарова, его обращение не связано с желанием упредить россиян от реальной опасности, в которую они по собственной воле сами ввергают.

"Нет, здесь более прозаические причины, связанные с подготовкой к деоккупации, освобождению Крыма. Если вы останетесь к этому времени в Крыму, то русские генералы вас обязательно используют в качестве живого щита для спасения своих шкур. Поверьте, им не впервой так поступать.

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Итак, граждане России, незаконно пребывающие в оккупированном Крыму, не откладывайте на завтра свой отъезд из Крыма. Просто можете не успеть", – отметил глава Меджлиса.

Что предшествовало: Служба безопасности Украины утром 3 июня провела спецоперацию, которую готовили несколько месяцев, и в третий раз нанесла удар по Крымскому мосту, на этот раз - под водой.

По данным спецслужбы, взрывчатка мощностью 1100 кг в тротиловом эквиваленте вызвала существенные повреждения конструкций на уровне дна. В СБУ утверждают, что в результате подрыва мост находится в аварийном состоянии.

Крымоккупациявойна
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