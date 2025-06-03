Зеленский назначил нового руководителя Херсонской МВА

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня назначил нового руководителя Херсонской МВА, им стал Ярослав Шанько.

Источник: распоряжение на сайте Офиса президента, Шанько в Telegram

Дословно: "Назначить Шанько Ярослава Викторовича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области".

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Детали: До своего назначения Шанько работал заместителем начальника Херсонской ОГА.

Прямая речь Шанько: "Понимаю, что впереди – много сложных задач. Однако гарантирую: порядочность, добродетель и открытость. Никаких громких слов, вместо действий. Вскоре расскажу о своих первых шагах в должности. Приоритет – защита людей и поддержка наших отважных военных".

Напомним:

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В апреле уволили предыдущего главу Херсонской ОГА – Романа Мрочко.