Зеленский назначил нового руководителя Херсонской МВА
Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня назначил нового руководителя Херсонской МВА, им стал Ярослав Шанько.
Источник: распоряжение на сайте Офиса президента, Шанько в Telegram
Дословно: "Назначить Шанько Ярослава Викторовича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области".
Детали: До своего назначения Шанько работал заместителем начальника Херсонской ОГА.
Прямая речь Шанько: "Понимаю, что впереди – много сложных задач. Однако гарантирую: порядочность, добродетель и открытость. Никаких громких слов, вместо действий. Вскоре расскажу о своих первых шагах в должности. Приоритет – защита людей и поддержка наших отважных военных".
Напомним:
В апреле уволили предыдущего главу Херсонской ОГА – Романа Мрочко.