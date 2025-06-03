Сырский: С начала 2025 года россияне потеряли на фронте 200 тысяч человек

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь: "200 тысяч человек - общие потери врага с начала этого года. Спасибо каждому украинскому воину за профессионализм".

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Детали: По данным генерального штаба, сейчас потери россиян с начала полномасштабного вторжения составили более 990 тысяч человек, однако речь идет и о погибших, и о раненых.