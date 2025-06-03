На Харьковщине российский дрон ранил мужчину
Вторник, 3 июня 2025, 20:09
Российские войска 3 июня нанесли удар FPV-дроном по селу Барановка на Харьковщине, пострадал 28-летний мужчина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, в с. Барановка Золочевской ОТГ Богодуховского района 3 июня около 14:00 FPV-дрон попал возле трактора.
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Транспортное средство повреждено. 28-летний водитель получил ранения".
Детали: Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу.