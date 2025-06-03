Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Харьковщине российский дрон ранил мужчину

Татьяна ОлейникВторник, 3 июня 2025, 20:09
На Харьковщине российский дрон ранил мужчину
Фото - getty images

Российские войска 3 июня нанесли удар FPV-дроном по селу Барановка на Харьковщине, пострадал 28-летний мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, в с. Барановка Золочевской ОТГ Богодуховского района 3 июня около 14:00 FPV-дрон попал возле трактора.

Реклама:

Транспортное средство повреждено. 28-летний водитель получил ранения".

Детали: Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу.

Харьковская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Михаил Драпатый стал Командующим Объединенными силами
Драпатый, который ранее подал рапорт об отставке, остается в армии
Орбан заявил, что сделает все, чтобы Украина не вступила в ЕС, потому что его мучает совесть
Атака на Сумы: количество жертв возросло до 4
Новый президент Польши выразил ожидания относительно будущего отношений с Украиной
В ПАСЕ решили начать "Victory for Victoria" Day в честь убитой украинской журналистки Рощиной
Все новости...
Харьковская область
Россияне обстреляли село на Харьковщине: есть погибшие и раненые
Россияне атаковали мобильный городок дорожников на Харьковщине: есть погибший и раненый
Массированная атака российских БпЛА на Балаклею: есть погибший и раненый
Последние новости
21:55
7 лучших сериалов июня: подборка
21:51
теннисСвитолина заработала на Ролан Гаррос более 400 тысяч евро, другие украинки – значительно меньше
21:34
Белый дом впервые официально прокомментировал операцию СБУ по уничтожению российских самолетов
21:25
Зеленский сменил командующих ДШВ и Сил беспилотных систем
21:20
Михаил Драпатый стал Командующим Объединенными силами
21:16
PlayCity лишило лицензии российское казино PIN-UP
21:04
Еврокомиссар Кос: Грузия – пример разворота в движении к ЕС
20:59
футболИндзаги после разгрома в финале Лиги чемпионов решил покинуть пост тренера "Интера"
20:57
Ермак в Вашингтоне заявил Келлогу, что Россию нужно заставить сложить оружие силой
20:52
Драпатый, который ранее подал рапорт об отставке, остается в армии
Все новости...
Реклама:
Реклама: