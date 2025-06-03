Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом впервые официально прокомментировал операцию СБУ по уничтожению российских самолетов

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 3 июня 2025, 21:34
Белый дом впервые официально прокомментировал операцию СБУ по уничтожению российских самолетов
Фото - getty images

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на просьбу прокомментировать операцию Службы безопасности Украины по ударам по российским аэродромам заявила, что США хотят, чтобы развязанная Россией война закончилась как можно скорее.

Источник: об этом она сказала на брифинге во вторник, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос рассказать, что Трамп думает об операции СБУ по поражению российской авиации в тылу, Левитт сказала, что позиция президента США по войне не изменилась.

Реклама:

"Он остается оптимистичным в отношении прогресса, который мы видим", – сказала она, имея в виду переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле.

"Но он также реалист и понимает, что это две страны, которые находятся в состоянии войны и находятся в ней уже долгое время из-за слабости и некомпетентности его предшественника (Джо Байдена. – Ред.)", – добавила пресс-секретарь.

Позже, отвечая на еще один вопрос об операции "Паутина", Левитт подчеркнула, что Трамп "не хочет, чтобы эта война затягивалась".

РЕКЛАМА:

"Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, чтобы люди перестали гибнуть, и чтобы этот вопрос был решен за столом переговоров", – сказала она.

В конце брифинга пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что президент США не был заранее проинформирован об украинской спецоперации.

По информации источников "Украинской правды", речь идет о спецоперации СБУ, в результате которой были поражены около 40 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики.

Собеседник "УП" в СБУ также рассказал, что спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет. В ее рамках спецслужба сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, в которых спрятали дроны.

Комментируя серию ударов по российским аэродромам, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о праве Украины на самооборону.

СБУСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Михаил Драпатый стал Командующим Объединенными силами
Драпатый, который ранее подал рапорт об отставке, остается в армии
Орбан заявил, что сделает все, чтобы Украина не вступила в ЕС, потому что его мучает совесть
Атака на Сумы: количество жертв возросло до 4
Новый президент Польши выразил ожидания относительно будущего отношений с Украиной
В ПАСЕ решили начать "Victory for Victoria" Day в честь убитой украинской журналистки Рощиной
Все новости...
СБУ
Генштаб обновил данные по потерянным Россией самолетам: доплюсовали операцию СБУ
Как один смелый удар по аэродромам России 1 июня изменил правила игры
СБУ в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой
Последние новости
21:55
7 лучших сериалов июня: подборка
21:51
теннисСвитолина заработала на Ролан Гаррос более 400 тысяч евро, другие украинки – значительно меньше
21:34
Белый дом впервые официально прокомментировал операцию СБУ по уничтожению российских самолетов
21:25
Зеленский сменил командующих ДШВ и Сил беспилотных систем
21:20
Михаил Драпатый стал Командующим Объединенными силами
21:16
PlayCity лишило лицензии российское казино PIN-UP
21:04
Еврокомиссар Кос: Грузия – пример разворота в движении к ЕС
20:59
футболИндзаги после разгрома в финале Лиги чемпионов решил покинуть пост тренера "Интера"
20:57
Ермак в Вашингтоне заявил Келлогу, что Россию нужно заставить сложить оружие силой
20:52
Драпатый, который ранее подал рапорт об отставке, остается в армии
Все новости...
Реклама:
Реклама: