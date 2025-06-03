Белый дом впервые официально прокомментировал операцию СБУ по уничтожению российских самолетов

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на просьбу прокомментировать операцию Службы безопасности Украины по ударам по российским аэродромам заявила, что США хотят, чтобы развязанная Россией война закончилась как можно скорее.

Источник: об этом она сказала на брифинге во вторник, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос рассказать, что Трамп думает об операции СБУ по поражению российской авиации в тылу, Левитт сказала, что позиция президента США по войне не изменилась.

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"Он остается оптимистичным в отношении прогресса, который мы видим", – сказала она, имея в виду переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле.

"Но он также реалист и понимает, что это две страны, которые находятся в состоянии войны и находятся в ней уже долгое время из-за слабости и некомпетентности его предшественника (Джо Байдена. – Ред.)", – добавила пресс-секретарь.

Позже, отвечая на еще один вопрос об операции "Паутина", Левитт подчеркнула, что Трамп "не хочет, чтобы эта война затягивалась".

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"Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, чтобы люди перестали гибнуть, и чтобы этот вопрос был решен за столом переговоров", – сказала она.

В конце брифинга пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что президент США не был заранее проинформирован об украинской спецоперации.

По информации источников "Украинской правды", речь идет о спецоперации СБУ, в результате которой были поражены около 40 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики.

Собеседник "УП" в СБУ также рассказал, что спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет. В ее рамках спецслужба сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, в которых спрятали дроны.

Комментируя серию ударов по российским аэродромам, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о праве Украины на самооборону.