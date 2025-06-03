Белый дом дал понять, что Трамп будет принимать окончательное решение по санкциям против РФ

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала понять, что именно президент США Дональд Трамп будет принимать окончательное решение о потенциальном ужесточении санкций против России.

Источник: об этом она сказала на брифинге во вторник, сообщает "Европейская правда"

Детали: Левитт попросили прокомментировать отношение Трампа к инициативе по усилению санкций против России, которая имеет поддержку обеих палат Конгресса.

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По ее словам, президент США "разумно держал при себе" санкции как "инструмент в своем арсенале на случай необходимости", и напомнила о переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

"Я хотела бы напомнить всем, как много мы достигли за всего четыре месяца. В прошлом году в это время было невозможно представить, что Россия и Украина будут вести прямые переговоры", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она подчеркнула, что это произошло "именно благодаря настойчивости и решимости" Трампа.

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"Поэтому он готов применить санкции, если это будет необходимо. И в Сенате, и на Капитолийском холме понимают, что президент является главнокомандующим и руководит внешней политикой Соединенных Штатов, как и должно быть", – подчеркнула Левитт.

Напомним, речь идет о законопроекте, который подали сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80 соавторами.

Он предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Поддержка этих санкций есть и в Палате представителей.

Недавно Грем заявил, что стремится ввести новые санкции против России до саммита стран "Группы семи" в июне.