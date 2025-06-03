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Генштаб: Силы обороны отбили 20 атак на Курском направлении

Татьяна ОлейникВторник, 3 июня 2025, 22:49
Генштаб: Силы обороны отбили 20 атак на Курском направлении
Фото - 37 отдельная бригада морской пехоты

С начала суток 2 июня на фронте состоялось 134 боевых столкновения, из них 37 – на Покровском направлении, 24 – на Новопавловском, 20 – на Курщине.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 134 боевых столкновения, противник нанес три ракетных и 59 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 74 управляемые бомбы, 1334 удара дронами-камикадзе, совершил 4421 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

Враг четыре раза атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Загрызово, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении сегодня российские войска двенадцать раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Колодязов, Зеленой Долины, Торского и в направлении Чернещины, Карповки, Нового Мира.

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На Северском направлении украинские воины отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Григорьевка.

Наши войска отбили три атаки в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня пятнадцать раз штурмовали позиции наших защитников в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах Новой Полтавки, Покровска, Котляровки, Новоукраинки, Андреевки, Новооленевки, Зверевого, Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лисовки, Удачного, Новосергиевки и в сторону Миролюбовки и Новониколаевки.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 24 атаки на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Константинополя, Новоселки, Ровнополя, Свободного Поля, Запорожья и в направлении Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Багатира.

На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Гуляйполю.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения вблизи Степного и Щербаков.

Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили двадцать атак захватнической армии.

ГенштабКурская область российско-украинская война
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