Генштаб: Силы обороны отбили 20 атак на Курском направлении
С начала суток 2 июня на фронте состоялось 134 боевых столкновения, из них 37 – на Покровском направлении, 24 – на Новопавловском, 20 – на Курщине.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00
Дословно: "С начала суток произошло 134 боевых столкновения, противник нанес три ракетных и 59 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 74 управляемые бомбы, 1334 удара дронами-камикадзе, совершил 4421 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов".
Детали: На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.
Враг четыре раза атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Загрызово, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении сегодня российские войска двенадцать раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Колодязов, Зеленой Долины, Торского и в направлении Чернещины, Карповки, Нового Мира.
На Северском направлении украинские воины отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Григорьевка.
Наши войска отбили три атаки в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы на Краматорском направлении.
На Торецком направлении оккупанты за сегодня пятнадцать раз штурмовали позиции наших защитников в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки.
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах Новой Полтавки, Покровска, Котляровки, Новоукраинки, Андреевки, Новооленевки, Зверевого, Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лисовки, Удачного, Новосергиевки и в сторону Миролюбовки и Новониколаевки.
На Новопавловском направлении захватчики совершили 24 атаки на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Константинополя, Новоселки, Ровнополя, Свободного Поля, Запорожья и в направлении Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Багатира.
На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Гуляйполю.
На Ореховском направлении произошло три боестолкновения вблизи Степного и Щербаков.
Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили двадцать атак захватнической армии.