Трамп официально удвоил пошлины на импорт алюминия и стали до 50%

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении с 4 июня тарифов на импорт стали и алюминия с 25% до 50%.

Источник: сайт Белого дома

Детали: В документе Трамп напоминает о первоначальном повышении пошлин на ввоз стали и алюминия до 25%.

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Также президент США добавляет, что дал указание профильному министру отслеживать ситуацию по импорту алюминия и стали "с точки зрения национальной безопасности Соединенных Штатов".

Дословно из указа: "Рассмотрев текущую информацию, недавно предоставленную министром, среди прочего, я определил, что необходимо повысить ранее установленные тарифы на сталь и алюминий, чтобы скорректировать импорт стальных и алюминиевых изделий и производных от них изделий, чтобы такой импорт не угрожал национальной безопасности".

Детали: Трамп отметил, что полномочиями, предоставленными ему "Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки", он повышает пошлины на ввоз алюминия и стали с 25% до 50%.

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Эти изменения "вступают в силу в отношении товаров, ввезенных для потребления или вывезенных со склада для потребления, с 00:01 по восточному летнему времени 4 июня 2025 года или позже, и остаются в силе, если такие действия не будут прямо отменены, изменены или прекращены".

Что предшествовало: В конце мая Трамп объявил, что введет тарифы на импорт стали в Соединенные Штаты на уровне 50%, что вдвое больше, чем сейчас.

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