ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и уничтожили 88 артсистем – Генштаб
Среда, 4 июня 2025, 07:24
За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 1 020 российских захватчиков, общие потери врага достигли 991 820 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 04.06. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 991 820 (+1 020) человек,
- танков - 10884 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 22 678 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 28 711 (+88) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 924 (+176),
- автомобильной техники и автоцистерн - 50730 (+123) ед,
- специальной техники - 3907 (+2).