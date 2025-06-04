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ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и уничтожили 88 артсистем – Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 4 июня 2025, 07:24
ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и уничтожили 88 артсистем – Генштаб
фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 1 020 российских захватчиков, общие потери врага достигли 991 820 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 04.06. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 991 820 (+1 020) человек,
  • танков - 10884 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 22 678 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 28 711 (+88) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 924 (+176),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50730 (+123) ед,
  • специальной техники - 3907 (+2).

Вооруженные силыроссийско-украинская войнапотери в войне
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