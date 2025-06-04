Ночная атака на Харьков: в парке упал "Шахед", который не разорвался, его обезвредили
Один из "Шахедов", которыми Россия ночью 4 июня атаковала Харьков, упал в парке в Новобаварском районе и не разорвался.
Источник: "Суспільне Харків" со ссылкой на директора городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, Харьковский горсовет в Telegram
Детали: Сообщается, что взрывотехники полиции и ГСЧС обезвредили российский беспилотник.
Этот дрон имел боевую часть весом 50 кг.
Харьковский городской совет со ссылкой на Ситуационный центр уточнил, что для ударов по Харькову ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается. На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом.
По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе.
На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры.
Что предшествовало: В ночь на 4 июня в Харькове прогремели взрывы, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию.