Ночная атака на Харьков: в парке упал "Шахед", который не разорвался, его обезвредили

Один из "Шахедов", которыми Россия ночью 4 июня атаковала Харьков, упал в парке в Новобаварском районе и не разорвался.

Источник: "Суспільне Харків" со ссылкой на директора городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, Харьковский горсовет в Telegram

Детали: Сообщается, что взрывотехники полиции и ГСЧС обезвредили российский беспилотник.

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фото: "Суспільне Харків"

Этот дрон имел боевую часть весом 50 кг.

фото: "Суспільне Харків"

Харьковский городской совет со ссылкой на Ситуационный центр уточнил, что для ударов по Харькову ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается. На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом.

фото: "Суспільне Харків"

По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе.

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На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры.

Что предшествовало: В ночь на 4 июня в Харькове прогремели взрывы, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию.