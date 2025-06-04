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Ночная атака на Харьков: в парке упал "Шахед", который не разорвался, его обезвредили

Станислав ПогориловСреда, 4 июня 2025, 07:43
Ночная атака на Харьков: в парке упал Шахед, который не разорвался, его обезвредили
фото: "Суспільне Харків"

Один из "Шахедов", которыми Россия ночью 4 июня атаковала Харьков, упал в парке в Новобаварском районе и не разорвался.

Источник: "Суспільне Харків" со ссылкой на директора городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, Харьковский горсовет в Telegram

Детали: Сообщается, что взрывотехники полиции и ГСЧС обезвредили российский беспилотник.

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фото: "Суспільне Харків"

Этот дрон имел боевую часть весом 50 кг.

 
фото: "Суспільне Харків"

Харьковский городской совет со ссылкой на Ситуационный центр уточнил, что для ударов по Харькову ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается. На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом.

 
фото: "Суспільне Харків"

По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе.

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На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры.

Что предшествовало: В ночь на 4 июня в Харькове прогремели взрывы, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию.

ХарьковШахедроссийско-украинская война
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