Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Покровский и еще два направления более 100 раз – Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 4 июня 2025, 08:20
Россияне атаковали Покровский и еще два направления более 100 раз – Генштаб
фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на 10 направлениях фронта и Курском плацдарме произошло 178 боевых столкновений, Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях российские захватчики атаковали 101 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Каменки и Волчанских Хуторов.

Реклама:

На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Загрызово, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал девятнадцать раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Колодязов, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенково, Ольговки, Среднего, Волчьего Яра, Чернещины, Карповки, Нового Мира.

На Северском направлении агрессор атаковал в сторону населенного пункта Григорьевка. Всего за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шестнадцать атак в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили пятьдесят пять атак агрессора в районах Новой Полтавки, Покровска, Котляровки, Новоукраинки, Андреевки, Новооленевки, Звирово, Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лисовки, Удачного, Новосергиевки и в сторону Миролюбовки и Новониколаевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили тридцать два вражеских штурма в районах Федоровки, Константинополя, Ровнополя, Свободного Поля, Запорожья и в сторону Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Багатира.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении, вблизи Степного и Щербаков, захватчики совершили пять бесполезных атак на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении произошло двадцать шесть боестолкновений. Враг нанес 231 артиллерийский обстрел, из них один - из реактивной системы залпового огня, совершил семнадцать авиационных ударов, сбросив двадцать три управляемые авиационные бомбы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россия атаковала 95-ю беспилотниками: ПВО обезвредила 61 дрон, есть попадания
Впервые глава Пентагона пропустит заседание "Рамштайна" – АР
Сибига: Мы требуем ответа от России на наш документ об окончании войны
Драпатый, который ранее подал рапорт об отставке, остается в армии
Орбан заявил, что сделает все, чтобы Украина не вступила в ЕС, потому что его мучает совесть
Атака на Сумы: количество жертв возросло до 4
Все новости...
Вооруженные силы
ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и уничтожили 88 артсистем – Генштаб
Зеленский сменил командующих ДШВ и Сил беспилотных систем
Михаил Драпатый стал командующим объединенными силами
Последние новости
10:13
Россия пытается "выжать" украинское подсолнечное масло с рынков Азии
10:12
Маск: SpaceX получит около $15,5 млрд дохода в 2025 году
10:11
Акции Toyota Industries упали более чем на 10%
10:01
Осталось несколько недель: один шаг Китая грозит закрыть мировые автозаводы
09:56
В Херсоне беспилотник россиян убил жителя – ОВА
09:44
Капуста дешевеет, но стоит втрое дороже, чем год назад - EastFruit
09:26
Великобритания инвестирует миллионы, чтобы нарастить поставки дронов в Украину
09:20
Россия атаковала 95-ю беспилотниками: ПВО обезвредила 61 дрон, есть попадания
09:11
Цены на нефть отреагировали на беспокойство относительно увеличения добычи ОПЕК+
09:02
Дуда на встрече со своим преемником говорил о членстве Украины в НАТО
Все новости...
Реклама:
Реклама: