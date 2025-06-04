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Дроновая атака на Одессу: есть разрушения жилья, гражданской инфраструктуры, один ранен

Станислав ПогориловСреда, 4 июня 2025, 08:47
Дроновая атака на Одессу: есть разрушения жилья, гражданской инфраструктуры, один ранен
фото: Getty Images

Российские захватчики массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего ранен человек, также в городе есть разрушения.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Наши силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и СТО".

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Детали: По его словам, один человек получил ранение ноги, медики оказали всю необходимую помощь.

Также 9 человек обращались за психологической поддержкой.

Профильные службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.

Одессабеспилотникироссийско-украинская война
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