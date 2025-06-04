Россия атаковала 95-ю беспилотниками: ПВО обезвредила 61 дрон, есть попадания

В ночь на 4 июня российские захватчики атаковали Украину 95-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: командование Воздушных сил в Facebook

Детали: По состоянию на 9.00 противовоздушной обороной обезврежен 61 вражеский БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, юге и севере страны. 36 - сбиты огневыми средствами поражения, 25 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

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Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина, Одесская область и Донецкая область.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.