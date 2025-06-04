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Великобритания инвестирует миллионы, чтобы нарастить поставки дронов в Украину

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 4 июня 2025, 09:26
Великобритания инвестирует миллионы, чтобы нарастить поставки дронов в Украину
фото: Getty Images

Великобритания в этом году инвестирует рекордные 350 миллионов фунтов стерлингов ($472 млн), чтобы увеличить поставки беспилотников в Украину с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление британского Министерства обороны

Детали: В прошлом году Великобритания поставила в Украину более 10 тысяч беспилотников. В текущем финансовом году уже поставлено десятки тысяч беспилотников и Великобритания нацелена на новую амбициозную цель - 100 тысяч дронов для Украины.

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Рекордные инвестиции в беспилотники для Украины в размере 350 миллионов являются частью военной поддержки Великобритании в размере 4,5 миллиарда фунтов в этом году.

В Минобороны Британии отметили, что Вооруженные силы Украины продемонстрировали эффективность использования дронов в боевых действиях, поэтому Британия удвоила инвестиции в беспилотники с британскими оборонными компаниями, включая малые и средние предприятия.

В ведомстве также отметили, что на сегодняшнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн) министр обороны Британии Джон Гили объявит о выделении еще 247 миллионов фунтов стерлингов на подготовку Вооруженных сил Украины в рамках программы Interflex.

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Кроме того, министр подтвердит завершение поставки Великобританией 140 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины с начала 2025 года.

Чтобы обеспечить дальнейшее обучение и поставку оборудования для украинских войск, Великобритания также вложит 40 млн фунтов стерлингов в целевой фонд миссии НАТО NSATU для Украины.

Что предшествовало:

  • В марте "коалиция дронов" выделила 20 млн евро для того, чтобы закупить разведывательные дроны тактического уровня для Украины.
  • А Норвегия, как недавно стало известно, согласилась по просьбе Украины направить большую долю средств на производство украинских дронов из средств, предусмотренных на поддержку Украины в этом году.

Великобританиябеспилотникипомощь Украине
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