Великобритания инвестирует миллионы, чтобы нарастить поставки дронов в Украину
Великобритания в этом году инвестирует рекордные 350 миллионов фунтов стерлингов ($472 млн), чтобы увеличить поставки беспилотников в Украину с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление британского Министерства обороны
Детали: В прошлом году Великобритания поставила в Украину более 10 тысяч беспилотников. В текущем финансовом году уже поставлено десятки тысяч беспилотников и Великобритания нацелена на новую амбициозную цель - 100 тысяч дронов для Украины.
Рекордные инвестиции в беспилотники для Украины в размере 350 миллионов являются частью военной поддержки Великобритании в размере 4,5 миллиарда фунтов в этом году.
В Минобороны Британии отметили, что Вооруженные силы Украины продемонстрировали эффективность использования дронов в боевых действиях, поэтому Британия удвоила инвестиции в беспилотники с британскими оборонными компаниями, включая малые и средние предприятия.
В ведомстве также отметили, что на сегодняшнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн) министр обороны Британии Джон Гили объявит о выделении еще 247 миллионов фунтов стерлингов на подготовку Вооруженных сил Украины в рамках программы Interflex.
Кроме того, министр подтвердит завершение поставки Великобританией 140 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины с начала 2025 года.
Чтобы обеспечить дальнейшее обучение и поставку оборудования для украинских войск, Великобритания также вложит 40 млн фунтов стерлингов в целевой фонд миссии НАТО NSATU для Украины.
Что предшествовало:
- В марте "коалиция дронов" выделила 20 млн евро для того, чтобы закупить разведывательные дроны тактического уровня для Украины.
- А Норвегия, как недавно стало известно, согласилась по просьбе Украины направить большую долю средств на производство украинских дронов из средств, предусмотренных на поддержку Украины в этом году.