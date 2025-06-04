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В Херсоне беспилотник россиян убил жителя – ОВА

Станислав ПогориловСреда, 4 июня 2025, 09:56
В Херсоне беспилотник россиян убил жителя – ОВА
фото: getty images

В Днепровском районе Херсона из-за атаки российского беспилотника погиб местный житель.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Детали: По его словам, в результате сброса взрывчатки с дрона смертельные ранения получил 49-летний мужчина. Прокудин выразил соболезнования родным убитого.

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За прошедшие сутки под вражеским дроновым ударом, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 34 населенных пункта Херсонской области и сам областной центр.

Российские войска били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы и пункт базирования экстренной медицинской помощи.

Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.

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