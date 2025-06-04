Отказ от российского газа: Франция и Бельгия не поддерживают план Еврокомиссии

Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа (СПГ), Франция и Бельгия, отказываются поддержать предложенный Еврокомиссией план по отказу от поставок газа из РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Politico

Детали: По данным издания, эти страны требуют дополнительных гарантий относительно экономических и юридических последствий этого шага, прежде чем принимать решение.

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В частности, во Франции, которая покупает российского СПГ больше всего, говорят, что предпочитают стратегию поиска альтернативных поставок.

Бельгия, которая занимает второе место, хочет получить отчет с подробным описанием экономических последствий, прежде чем принимать решение.

"Мы защищаем европейскую стратегию диверсификации... которая уже лежит на столе", – сказал министр энергетики Франции Марк Ферраччи в интервью Politico, имея в виду план Франции заменить российские поставки катарской продукцией.

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Французский министр также поднял вопрос о "правовой определенности" предложения Брюсселя, опасаясь, что частные фирмы могут столкнуться с российскими судебными исками из-за невыполненных контрактов.

Французская TotalEnergies, например, в настоящее время связана контрактом на поставку с российским "Новатэком" до 2032 года, а также владеет 20-процентной долей в проекте "Ямал", который управляет СПГ-заводом в Сибири.

Бельгия, которая намерена продолжать получать и хранить российский СПГ до 2035 года, также хочет, чтобы Еврокомиссия развеяла ее опасения.

Прежде чем ЕС представит свои предложения, "мы просим Комиссию представить углубленную оценку воздействия" этих мер, заявил министр энергетики Бельгии Матье Бие.

По его словам, страна проведет технические переговоры о влиянии мер на бельгийскую инфраструктуру СПГ.

Колебания со стороны Франции и Бельгии идут вразрез с позицией других крупных импортеров российского СПГ в ЕС: Испании и Нидерландов. Обе страны заявили, что готовы поддержать будущий план.

В прошлом году эти четыре страны импортировали 16,77 млн тонн российского сжиженного газа, согласно данным товарной платформы Kpler, что составляет 97% от общего импорта ЕС и более половины мирового экспорта Москвы. Вместе они потратили более 6 млрд евро на закупку СПГ из России.

Поддержка со стороны всех четырех указанных стран будет иметь решающее значение для Европейской комиссии, поскольку Венгрия и Словакия, вероятно, попытаются сорвать запрет, стремясь продолжить покупать российские энергоносители.

К тому же многие политики и представители промышленности в ЕС призывают вернуться к поставкам российских энергоресурсов после окончания развязанной РФ войны против Украины, сетуя на высокие цены на электроэнергию в Европе.

Сейчас страны ЕС рассматривают возможность проведения экономического и юридического анализа в рамках всего Союза.

Один из представителей ЕС заявил, что Комиссия готовит "документ, в котором будет проанализировано влияние" этих мер.

Что предшествовало: