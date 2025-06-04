Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кэллог обеспокоился из-за операции "Паутина" и говорит о "росте рисков"

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 4 июня 2025, 11:00
Кэллог обеспокоился из-за операции Паутина и говорит о росте рисков
Кит Келлог. Фото - Getty Images

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что спецоперацией "Паутина" Украина повысила уровень рисков в войне с РФ, хотя и признал смелость операции.

Источник: Келлог в интервью Fox News, "Европейская правда"

Детали: Спецпредставитель президента США отметил, что этой спецоперацией Украина показала, что способна поражать российские цели глубоко на российской территории.

Реклама:

Он отметил, что значение этих ударов заключается не столько в уничтожении самолетов, сколько в психологическом воздействии, которое оно имело на российское руководство и военных.

Но вместе с тем Келлог выразил опасения, что такие атаки могут повысить риск эскалации.

"Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, то есть его триаду, ядерную триаду, это означает, что уровень риска возрастает, потому что вы не знаете, что сделает другая сторона... Это очень смелая атака. Но когда вы это делаете, вполне понятно, что остальные уровни возрастут. Я думаю, что именно этого мы пытаемся избежать", – заявил Келлог.

РЕКЛАМА:

В то же время он добавил: эта спецоперация показала, что Украина не собирается сдаваться.

"Украина, по сути, говорит, что мы тоже можем играть в эту игру. И они могут повысить уровень риска до уровней, которые, по моему мнению, являются неприемлемыми", – сказал он.

Напомним, американский сенатор Ричард Блументаль приравнял недавние атаки украинских беспилотников на военные объекты вглубь территории России к операции по ликвидации "террориста номер один" Осамы бен Ладена.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция Службы безопасности Украины "Паутина" продемонстрировала, что Украина способна к эффективным тактическим решениям в войне.

СШАСБУавиаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Отказ от российского газа: Франция и Бельгия не поддерживают план Еврокомиссии
Россия атаковала 95-ю беспилотниками: ПВО обезвредила 61 дрон, есть попадания
Впервые глава Пентагона пропустит заседание "Рамштайна" – АР
Сибига: Мы требуем ответа от России на наш документ об окончании войны
Драпатый, который ранее подал рапорт об отставке, остается в армии
Орбан заявил, что сделает все, чтобы Украина не вступила в ЕС, потому что его мучает совесть
Все новости...
США
В Пентагоне объяснили, почему министр обороны США впервые пропустит "Рамштайн"
Для давления на Россию должны быть скоординированы санкции США и ЕС – Ермак
Белый дом дал понять, что Трамп будет принимать окончательное решение по санкциям против РФ
Последние новости
12:52
фотоКомандир воинской части дал взятку главе ВВК, чтобы избежать фронта – ГБР
12:45
Дефолт по графику: S&P понизило рейтинг Украины из-за неуплаты миллионов долларов
12:44
NVIDIA обошла Microsoft и вернула себе статус самой дорогой компании в мире
12:43
Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для соглашения о недрах с США
12:35
631 ребёнок погиб в Украине в результате агрессии РФ – Офис генпрокурора
12:15
В НАТО подтвердили участие Украины в июньском саммите в Гааге
12:07
Закон не писан: Трамп хочет обойти правила ради критических ресурсов
12:04
фото На блокпосте в Киеве во время комендантского часа пьяный спортсмен ударил нацгвардейца
12:02
Украина и Франция заключили декларацию об упрощении обмена водительских удостоверений
12:00
"Люблю Си, но он невыносим в переговорах!" – Трамп возмущен срывом торговой сделки с Китаем
Все новости...
Реклама:
Реклама: