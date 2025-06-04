Кэллог обеспокоился из-за операции "Паутина" и говорит о "росте рисков"

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что спецоперацией "Паутина" Украина повысила уровень рисков в войне с РФ, хотя и признал смелость операции.

Источник: Келлог в интервью Fox News, "Европейская правда"

Детали: Спецпредставитель президента США отметил, что этой спецоперацией Украина показала, что способна поражать российские цели глубоко на российской территории.

Реклама:

Он отметил, что значение этих ударов заключается не столько в уничтожении самолетов, сколько в психологическом воздействии, которое оно имело на российское руководство и военных.

Но вместе с тем Келлог выразил опасения, что такие атаки могут повысить риск эскалации.

"Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, то есть его триаду, ядерную триаду, это означает, что уровень риска возрастает, потому что вы не знаете, что сделает другая сторона... Это очень смелая атака. Но когда вы это делаете, вполне понятно, что остальные уровни возрастут. Я думаю, что именно этого мы пытаемся избежать", – заявил Келлог.

РЕКЛАМА:

В то же время он добавил: эта спецоперация показала, что Украина не собирается сдаваться.

"Украина, по сути, говорит, что мы тоже можем играть в эту игру. И они могут повысить уровень риска до уровней, которые, по моему мнению, являются неприемлемыми", – сказал он.

Напомним, американский сенатор Ричард Блументаль приравнял недавние атаки украинских беспилотников на военные объекты вглубь территории России к операции по ликвидации "террориста номер один" Осамы бен Ладена.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция Службы безопасности Украины "Паутина" продемонстрировала, что Украина способна к эффективным тактическим решениям в войне.