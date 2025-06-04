"Паутина": появилось видео одной из фур с дронами, которую использовали во время операции

Источники в СБУ предоставили уникальные кадры подготовки к спецоперации "Паутина" по поражению стратегической авиации России.

Источник: информированные собеседники УП в СБУ

Детали: В частности, на видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь.

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Джерела в СБУ надали унікальні кадри підготовки до спецоперації "Павутина" pic.twitter.com/dSZLOP9GZB — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 4, 2025

Где именно и когда было снято видео неизвестно.

З'явилося відео однієї із фур із дронами, яку використали під час операції "Павутина" pic.twitter.com/H1ErbQD12Y РЕКЛАМА: June 4, 2025

Предыстория: