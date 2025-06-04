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"Паутина": появилось видео одной из фур с дронами, которую использовали во время операции

Алена Мазуренко, Украинская правдаСреда, 4 июня 2025, 11:40
Паутина: появилось видео одной из фур с дронами, которую использовали во время операции
скриншот

Источники в СБУ предоставили уникальные кадры подготовки к спецоперации "Паутина" по поражению стратегической авиации России.

Источник: информированные собеседники УП в СБУ

Детали: В частности, на видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь.

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Где именно и когда было снято видео неизвестно.

Предыстория:

  • 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены самолеты стратегической авиации на 4-х российских аэродромах.
  • Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в целом речь идет о "поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ".
  • В СБУ официально утверждают, что в результате ударов FPV-дронами был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более $7 млрд.

СБУбеспилотникиРосcияавиа
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