"Паутина": появилось видео одной из фур с дронами, которую использовали во время операции
Среда, 4 июня 2025, 11:40
Источники в СБУ предоставили уникальные кадры подготовки к спецоперации "Паутина" по поражению стратегической авиации России.
Источник: информированные собеседники УП в СБУ
Детали: В частности, на видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь.
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Джерела в СБУ надали унікальні кадри підготовки до спецоперації "Павутина" pic.twitter.com/dSZLOP9GZB— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 4, 2025
Где именно и когда было снято видео неизвестно.
З'явилося відео однієї із фур із дронами, яку використали під час операції "Павутина" pic.twitter.com/H1ErbQD12Y— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 4, 2025РЕКЛАМА:
Предыстория:
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены самолеты стратегической авиации на 4-х российских аэродромах.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в целом речь идет о "поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ".
- В СБУ официально утверждают, что в результате ударов FPV-дронами был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более $7 млрд.