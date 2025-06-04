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На блокпосте в Киеве во время комендантского часа пьяный спортсмен ударил нацгвардейца

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоСреда, 4 июня 2025, 12:04
На блокпосте в Киеве во время комендантского часа пьяный спортсмен ударил нацгвардейца
Фото задержанного нарушителя, предоставленное источниками УП в правоохранительных органах

Пьяный спортсмен, автомобиль которого остановили военные при въезде в Киев на блокпосте во время комендантского часа, ударил нацгвардейца. Нарушителя задержали, ему объявили подозрение.

Источник: полиция Киева в Telegram, Киевская городская прокуратура в Telegram

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, подозреваемый - тренер по смешанным боевым искусствам ММА (Mixed Martial Arts) Дмитрий Тулуб.

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Дословно: "Установлено, что 1 июня в период действия комендантского часа на одном из блокпостов в Голосеевском районе при въезде в Киев остановили автомобиль, за рулем которого была девушка в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине был ее нетрезвый пассажир".

 

Детали: Пока сотрудники полиции общались с водителем, ее спутник, который профессионально занимается боевыми искусствами, вел себя агрессивно и нанес удар одному из нацгвардейцев в связи с выполнением им служебных обязанностей.

 

Полицейские Киева задержали нетрезвого мужчину, ему сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Киевчрезвычайное происшествие
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