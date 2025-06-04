631 ребёнок погиб в Украине в результате агрессии РФ – Офис генпрокурора

В результате полномасштабного вторжения России в Украине погиб 631 ребёнок, ещё более 1975 детей получили ранения – такие данные по состоянию на 4 июня 2025 года. Эти данные не учитывают погибших на временно оккупированных территориях, в том числе в Мариуполе.

Источники: Офис Генерального прокурора, МИД Украины

Детали: По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадавших детей зафиксировано в:

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Донецкой области – 646,

Харьковской – 495,

Херсонской – 214, РЕКЛАМА:

Днепропетровской – 242,

Киевской – 146,

Запорожской – 185,

Николаевской – 120,

Сумской – 142.

По данным МИД Украины, как минимум 2244 ребёнка считаются пропавшими без вести. Россией депортировано или принудительно перемещено 19 546 детей. Более 1,6 миллиона детей остаются на временно оккупированных территориях, где подвергаются насильственной русификации, милитаризации и пропаганде.

Предыстория: