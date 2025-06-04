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Командир воинской части дал взятку главе ВВК, чтобы избежать фронта – ГБР

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоСреда, 4 июня 2025, 12:52
Командир воинской части дал взятку главе ВВК, чтобы избежать фронта – ГБР
фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили полковника Государственной пограничной службы на взятке председателю военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений ГСПУ, чтобы избежать отправки в район боевых действий.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, подозреваемый - Богдан Гуменюк.

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Дословно: "По данным следствия, командир одной из воинских частей, через посредника, медсестру этой части, передал $2 тыс председателю ВВК за прохождение комиссии без его участия. За эти деньги он просил "найти" у него легкую болезнь, которая бы не позволила перевести его в район ведения боевых действий, но не привела к увольнению с военной службы".

Детали: Следователи ГБР зафиксировали передачу денег и медицинских документов в рамках расследования уголовного производства в отношении председателя военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины.

 

Полковнику сообщено о подозрении. Медицинской сестре также сообщено о подозрении в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды.

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В случае доказательства вины полковнику ГПСУ и его посреднице грозит до восьми лет лишения свободы.

В ГБР напомнили, что председатель ВВК был задержан во время подобной сделки в мае 2025 года. Тогда ему также было сообщено о подозрении.

Во время обысков в служебных помещениях, была изъята медицинская документация по военнослужащим, по делам которых председатель гарнизонной ВВК принимал неправомерные решения и оформлял фиктивные выводы.

Сейчас продолжается расследование других установленных фактов и проверяется причастность других членов ВВК к противоправной деятельности.

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