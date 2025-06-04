Россияне попали бомбой по жилым домам в Родинском на Донетчине: 4 пострадавших

Российские захватчики в среду попали авиабомбой "ФАБ-250" с УМПК в жилую застройку населенного пункта Родинское Донецкой области, в результате чего пострадали 4 жителя.

Источник: Донецкая облпрокуратура в Facebook

Дословно: "В результате атаки получили телесные повреждения трое женщин в возрасте 56, 67 и 84 года и 66-летний мужчина. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения, перелом, минно-взрывные травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь".

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Детали: Также в городе повреждены 4 многоквартирных дома и 6 гаражей.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления. Прокуроры фиксируют последствия атаки на гражданское население со стороны РФ.