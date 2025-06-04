Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне попали бомбой по жилым домам в Родинском на Донетчине: 4 пострадавших

Станислав ПогориловСреда, 4 июня 2025, 13:12
Россияне попали бомбой по жилым домам в Родинском на Донетчине: 4 пострадавших
фото: Донецкая облпрокуратура

Российские захватчики в среду попали авиабомбой "ФАБ-250" с УМПК в жилую застройку населенного пункта Родинское Донецкой области, в результате чего пострадали 4 жителя.

Источник: Донецкая облпрокуратура в Facebook

Дословно: "В результате атаки получили телесные повреждения трое женщин в возрасте 56, 67 и 84 года и 66-летний мужчина. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения, перелом, минно-взрывные травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь".

Реклама:
 

Детали: Также в городе повреждены 4 многоквартирных дома и 6 гаражей.

 

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления. Прокуроры фиксируют последствия атаки на гражданское население со стороны РФ.

Донецкая областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рада освободила от ввозной пошлины и НДС оптоволокно для дронов
видео"Паутина": появилось видео одной из фур с дронами, которую использовали во время операции
Отказ от российского газа: Франция и Бельгия не поддерживают план Еврокомиссии
Россия атаковала 95-ю беспилотниками: ПВО обезвредила 61 дрон, есть попадания
Впервые глава Пентагона пропустит заседание "Рамштайна" – АР
Сибига: Мы требуем ответа от России на наш документ об окончании войны
Все новости...
Донецкая область
Враг ударил дронами по частному сектору и в самый центр Краматорска
Российская армия летом может замахнуться на Дружковку – УП
Николаевские морпехи показали, как уничтожают врага на Покровском направлении
Последние новости
14:58
В Трампа отменили требования, обязывающие проводить экстренные аборты в неотложных случаях
14:52
Глава Пентагона пропустит не только заседание "Рамштайна", но и Совет Украина-НАТО
14:50
Китайский дефицит: торговый кризис останавливает заводы в Европе
14:49
Посол США при НАТО об уничтожении Украиной стратегической авиации РФ: Война должна закончиться
14:47
Tesla сокращает продажи в Китае восьмой месяц подряд из-за ценовой войны
14:33
В Тернополе группа подростков избила девушку: за дело взялась полиция
14:30
АРМА начинает отбор управляющего для санатория "Жовтень"
14:04
текстКак работает АРМА: Новая схема с арестованным имуществом
14:00
Подозрение в незаконном обогащении на миллионы: главе АМКУ уменьшили залог до 25 миллионов
13:53
хоккейСладкая парочка "Эдмонтона" против стаи "Пантер". Разбираем сильные и слабые стороны финалистов Кубка Стэнли
Все новости...
Реклама:
Реклама: