Россияне попали бомбой по жилым домам в Родинском на Донетчине: 4 пострадавших
Среда, 4 июня 2025, 13:12
Российские захватчики в среду попали авиабомбой "ФАБ-250" с УМПК в жилую застройку населенного пункта Родинское Донецкой области, в результате чего пострадали 4 жителя.
Источник: Донецкая облпрокуратура в Facebook
Дословно: "В результате атаки получили телесные повреждения трое женщин в возрасте 56, 67 и 84 года и 66-летний мужчина. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения, перелом, минно-взрывные травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь".
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Детали: Также в городе повреждены 4 многоквартирных дома и 6 гаражей.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления. Прокуроры фиксируют последствия атаки на гражданское население со стороны РФ.