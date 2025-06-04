Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ узнали, как Зеленский может принять участие в саммите НАТО

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцСреда, 4 июня 2025, 13:23
СМИ узнали, как Зеленский может принять участие в саммите НАТО
Иллюстративное фото: Getty Images

По данным AFP, в Альянсе обсуждают формат участия президента Владимира Зеленского во избежание возможной негативной реакции со стороны Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: На этой неделе Зеленский заявил, что получил приглашение от генсека НАТО Марка Рютте на саммит. В НАТО также подтвердили, что "Украина будет с нами в Гааге".

Реклама:

При этом дипломаты, которые говорили на условиях анонимности, сказали, что Зеленский может приехать на ужин, организованный королем Нидерландов Виллемом-Александром для лидеров НАТО, но официальных переговоров между Украиной и Альянсом, скорее всего, не будет.

"Это будет пиар-катастрофа, если его (Зеленского. – Ред.) там не будет", – сказал один из европейских дипломатов на условиях анонимности.

При этом агентство отмечает, что то, как будут принимать Зеленского в Гааге, во многом зависит от прогресса в переговорах с РФ, если таковой вообще будет. Пока что два раунда встреч в Стамбуле не принесли никаких результатов.

РЕКЛАМА:

Между тем Рютте настаивает на том, что Украина остается "приоритетным" вопросом на саммите.

Дипломаты, однако, говорят, что основное внимание будет уделено достижению соглашения об увеличении расходов на оборону, которое удовлетворит Трампа.

Чиновники прогнозируют, что Альянс достигнет компромисса по предложению Рютте: 3,5% от ВВП на основную оборону и 1,5% на более широкие расходы.

"Расходы на оборону – важнейшая часть (саммита. – Ред.), и никто не хочет ставить ее под угрозу", – сказал другой дипломат.

Кроме того, НАТО стремится сделать итоговую декларацию саммита короткой и не упоминать о возможном членстве Украины, чтобы не вызвать раскола.

"Об этом ничего не будет. Я ожидаю, что мы будем хранить молчание", – сказал это один дипломат.

Также, как отмечает агентство, не будет и совместного заявления о военной поддержке со стороны 32 стран Альянса на фоне того, что Трамп не выделяет Украине никакой помощи.

НАТОЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рада освободила от ввозной пошлины и НДС оптоволокно для дронов
видео"Паутина": появилось видео одной из фур с дронами, которую использовали во время операции
Отказ от российского газа: Франция и Бельгия не поддерживают план Еврокомиссии
Россия атаковала 95-ю беспилотниками: ПВО обезвредила 61 дрон, есть попадания
Впервые глава Пентагона пропустит заседание "Рамштайна" – АР
Сибига: Мы требуем ответа от России на наш документ об окончании войны
Все новости...
НАТО
Рютте о "Паутине": Россия использовала эти самолеты для атак на невинных людей
В НАТО подтвердили участие Украины в июньском саммите в Гааге
В Белом доме подтвердили, что Трамп примет участие в саммите НАТО
Последние новости
14:58
В Трампа отменили требования, обязывающие проводить экстренные аборты в неотложных случаях
14:52
Кроме "Рамштайна", глава Пентагона пропустит Совет Украина-НАТО
14:50
Китайский дефицит: торговый кризис останавливает заводы в Европе
14:49
Посол США при НАТО об уничтожении Украиной стратегической авиации РФ: Война должна закончиться
14:47
Tesla сокращает продажи в Китае восьмой месяц подряд из-за ценовой войны
14:33
В Тернополе группа подростков избила девушку: за дело взялась полиция
14:30
АРМА начинает отбор управляющего для санатория "Жовтень"
14:04
текстКак работает АРМА: Новая схема с арестованным имуществом
14:00
Подозрение в незаконном обогащении на миллионы: главе АМКУ уменьшили залог до 25 миллионов
13:53
хоккейСладкая парочка "Эдмонтона" против стаи "Пантер". Разбираем сильные и слабые стороны финалистов Кубка Стэнли
Все новости...
Реклама:
Реклама: