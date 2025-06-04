Рютте о "Паутине": Россия использовала эти самолеты для атак на невинных людей

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал украинскую операцию "Паутина", в результате которой были атакованы аэродромы с российской стратегической авиацией.

Источник: "Европейская правда", Рютте перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе

Детали: В контексте украинских атак Рютте отметил, что Россия использовала свои стратегические самолеты для ударов по мирным украинским городам.

Реклама:

"Давайте не забывать, что средства, которые были атакованы, Россия использовала для атак на невинных людей, которые ведут повседневную жизнь в украинских городах и общинах. Поэтому я думаю, мы должны принять это во внимание", – сказал он.

При этом Рютте не стал подробно комментировать украинскую операцию и оценивать, как она может повлиять на ход развязанной РФ войны, поскольку "это не всегда полезно".

В России днем 1 июня состоялась серия ударов по российской авиации по меньшей мере на четырех аэродромах.

РЕКЛАМА:

По информации источников "Украинской правды", речь идет о спецоперации СБУ, в результате которой были поражены около 40 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики.

Собеседник "УП" в СБУ также рассказал, что спецоперацию "Паутина" готовили более полутора лет. В ее рамках спецслужба сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, в которых спрятали дроны.

Американский сенатор Ричард Блументаль приравнял недавние атаки украинских беспилотников на военные объекты вглубь территории России к операции по ликвидации "террориста номер один" Осамы бен Ладена.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция "Паутина" продемонстрировала, что Украина способна к эффективным тактическим решениям в войне.