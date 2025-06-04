В Кремле утверждают, что взрыв не повредил Крымский мост

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков признал, что возле возведенного оккупантами Крымского моста произошел взрыв, но утверждает, что он не был поврежден.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Ну, взрыв действительно был (возле Крымского моста - ред.), ничего не повреждено, мост работает".

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Что предшествовало: Перед этим в СБУ заявили, что утром 3 июня провели уникальную спецоперацию и в третий раз нанесли удар по Крымскому мосту, на этот раз - под водой. Операция длилась несколько месяцев.

По данным СБУ, в 4.44 утра СБУ активировала подводные взрывные устройства, заложенные под опорами моста. По данным спецслужбы, взрывчатка мощностью 1100 кг в тротиловом эквиваленте вызвала существенные повреждения конструкций на уровне дна. В результате подрыва мост находится в аварийном состоянии.

СБУ втретє вразила Кримський міст.



Відео: СБУ pic.twitter.com/dWS9M2XVnX РЕКЛАМА: June 3, 2025

В СБУ отметили, что операция была тщательно спланирована и не повлекла жертв среди гражданского населения. Планированием и координацией действий лично занимался председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.