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В Кремле утверждают, что взрыв не повредил Крымский мост

Станислав ПогориловСреда, 4 июня 2025, 13:44
В Кремле утверждают, что взрыв не повредил Крымский мост
Дмитрий Песков, фото: Getty Images

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков признал, что возле возведенного оккупантами Крымского моста произошел взрыв, но утверждает, что он не был поврежден.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Ну, взрыв действительно был (возле Крымского моста - ред.), ничего не повреждено, мост работает".

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Что предшествовало: Перед этим в СБУ заявили, что утром 3 июня провели уникальную спецоперацию и в третий раз нанесли удар по Крымскому мосту, на этот раз - под водой. Операция длилась несколько месяцев.

 

По данным СБУ, в 4.44 утра СБУ активировала подводные взрывные устройства, заложенные под опорами моста. По данным спецслужбы, взрывчатка мощностью 1100 кг в тротиловом эквиваленте вызвала существенные повреждения конструкций на уровне дна. В результате подрыва мост находится в аварийном состоянии.

В СБУ отметили, что операция была тщательно спланирована и не повлекла жертв среди гражданского населения. Планированием и координацией действий лично занимался председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

КрымСБУроссийско-украинская война
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