Кроме "Рамштайна", глава Пентагона пропустит Совет Украина-НАТО

Глава Пентагона Пит Хегсет не будет участвовать в заседании Совета Украина-НАТО, которое пройдет в рамках встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе.

Источник: несколько независимых друг от друга источников в комментарии "Европейской правде" в Брюсселе

Детали: Хегсет будет присутствовать на встрече министров в четверг, однако в Совете Украина-НАТО США будет представлять не министр, а посол Мэтью Витакер.

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Ранее стало известно, что Хегсет не будет присутствовать на встрече формата "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО 4 июня. В Пентагоне объяснили, что его участие невозможно из-за его графика.

Отметим, "Рамштайн" состоится в среду, министериал – в четверг утром. Совет Украина-НАТО в формате рабочего ланча соберется в полдень сразу после министерской встречи, поэтому на время проведения Совета Хегсет будет в Брюсселе, однако не пойдет на заседание с участием Украины.

Место Хегсета на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду также займет посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

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Агентство AP сообщало, что Хегсет прибудет в Брюссель поздно вечером в среду, когда заседание "Рамштайна" уже закончится.