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В больнице умерла пятая пострадавшая в результате удара РФ по Сумах 3 июня

Анастасия ПроцСреда, 4 июня 2025, 16:16
В больнице умерла пятая пострадавшая в результате удара РФ по Сумах 3 июня
Атака РФ на Сумы 3 июня. фото: Сумской городской совет

Количество жертв в результате российской атаки на Сумы 3 июня возросло до пяти, в больнице умерла 86-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения.

Источник: и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь

Прямая речь: "С глубокой скорбью сообщаю, что в результате российского удара по Сумской общине 3 июня количество жертв возросло - в больнице умерла 86-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения. Таким образом, эта атака уже унесла жизни пяти наших земляков".

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Что предшествовало:

  • Российские войска во вторник ударили по центральной части города Сумы из реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия.
  • Сообщалось о 3 погибших и 25 раненых, из них 3 детей и трое взрослых находятся в тяжелом состоянии.
  • Позже в больнице умер 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии после атаки оккупантов на Сумы. Мужчина стал четвертой жертвой вражеской атаки.

Сумы
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