В больнице умерла пятая пострадавшая в результате удара РФ по Сумах 3 июня

Количество жертв в результате российской атаки на Сумы 3 июня возросло до пяти, в больнице умерла 86-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения.

Источник: и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь

Прямая речь: "С глубокой скорбью сообщаю, что в результате российского удара по Сумской общине 3 июня количество жертв возросло - в больнице умерла 86-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения. Таким образом, эта атака уже унесла жизни пяти наших земляков".

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