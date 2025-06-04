ЕС продлит временную защиту для украинцев до марта 2027 года
Еврокомиссар по миграции Магнус Брюннер и вице-премьер - министр национального единства Украины Алексей Чернышов сообщили, что Европейский Союз продлит действие временной защиты для украинцев, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны, до 4 марта 2027 года. Еврокомиссия также готовит рекомендации для стран-членов по дальнейшей интеграции тех, кто работает или учится, а также обеспечение свободного возвращения домой.
Источник: корреспондентка "Европейской правды"
Детали: Временная защита для украинцев в ЕС будет продлена до 4 марта 2027 года, после этого ее действие завершится, но Еврокомиссия предложит рекомендации государствам-членам относительно дальнейших скоординированных действий, сообщили Брюннер и Чернышов.
"Поскольку Россия продолжает свои незаконные нападения, а ситуация в Украине остается нестабильной, Комиссия предлагает продлить временную защиту для лиц, которые бегут от российской агрессии против Украины, еще на один год – до 4 марта 2027 года", – сообщили "Европейской правде" в Еврокомиссии.
"Чтобы предложить более стабильную и длительную перспективу, Комиссия также предлагает государствам-членам подготовиться к скоординированному переходу от временной защиты путем принятия соответствующих рекомендаций Совета ЕС. Предложенные меры направлены на удовлетворение потребностей лиц, проживающих в ЕС, а также потребностей Украины в восстановлении страны, в том числе путем поддержки безопасного, добровольного и достойного возвращения и реинтеграции", – добавили европейские чиновники.
Следующий шаг в утверждении указанного решения Еврокомиссии – Совет ЕС должен официально принять предложение о продлении временной защиты на год и предложение о принятии Рекомендаций Совета ЕС.
Рекомендации, которые подготовили в Еврокомиссии для Совета ЕС, включает следующее:
- Содействие и облегчение перехода украинцев к другим правовым статусам: те, кто интегрировался в принимающие общества, выучил язык, нашел работу или получил образование, должны иметь возможность перейти к национальному или европейскому правовому статусу, который лучше отражает их новую ситуацию. Это может быть вид на жительство на основании работы, образования, научных исследований или национальный статус долгосрочного резидента.
- Создание программ добровольного возвращения, в тесной координации с украинскими властями, чтобы обеспечить постепенное возвращение украинцев домой после окончания срока действия временной защиты. Разрешение на ознакомительные визиты в Украину для тех, кто рассматривает возможность возвращения домой, чтобы принять обоснованное решение.
- Начало работы Центров единства в государствах-членах ЕС – как для помощи интеграции украинцев в принимающих государствах, так и для возвращения в Украину. Центры могут быть профинансированы за счет средств Комиссии в рамках Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF). Для поддержки государств-членов Комиссия также назначит Специального посланника по делам украинцев в ЕС.
- Координация и обмен информацией между государствами-членами и Украиной через Платформу солидарности и Платформу регистрации лиц, нуждающихся во временной защите.
"Европейская правда" уже сообщала о том, что временную защиту украинцев в ЕС продлят еще на год – со слов посла Украины в ЕС Всеволода Ченцова.
Напомним:
- Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.
- По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в Евросоюзе имели чуть более 4,26 миллиона человек, которые не являются гражданами ЕС и бежали из Украины вследствие полномасштабной российской агрессии.
- Ранее сообщалось, что ЕС размышляет о возможности предоставления украинцам других статусов для продления их пребывания на территории Евросоюза.