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Премьер Молдовы: РФ хочет прокремлевское правительство в Кишиневе и 10 тысяч военных в Приднестровье

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 4 июня 2025, 18:13
Премьер Молдовы: РФ хочет прокремлевское правительство в Кишиневе и 10 тысяч военных в Приднестровье
Дорин Речан. фото: getty images

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия хочет развернуть 10 тысяч военных в сепаратистском Приднестровском регионе страны и установить прокремлевское правительство в Кишиневе.

Источник: Речан в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда"

Детали: Премьер утверждает, что Россия вмешивается в парламентские выборы в Молдове, которые должны состояться в конце сентября 2025 года - надеясь, что будущее молдовское правительство будет более благосклонным к Москве и позволит ей развернуть больше войск в Приднестровье.

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"Это огромные усилия, направленные на подрыв молдовской демократии... Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровском регионе", - сказал Речан.

Премьер Молдовы заявил, что оценка в 10 тысяч военных, которые РФ может разместить в Приднестровье, основывается на данных молдовской разведки.

"Сейчас их силы там почти не имеют значения. Но с большим военным присутствием в Приднестровье, которое может позволить пророссийское правительство, они смогут консолидироваться", - предостерег Речан.

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"Вы можете представить, какое влияние и давление будут иметь 10 тысяч военных на юго-запад Украины. А еще и вблизи Румынии, которая является членом НАТО", - считает молдовский премьер.

Предыстория:

  • По разным оценкам, сейчас в Приднестровье находятся примерно 1500 военнослужащих под российским флагом, но большинство из них – местные жители.
  • Молдова последовательно подчеркивает, что присутствие российских военных в Приднестровье является незаконным и Кишинев ожидает безусловного вывода этого контингента.

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статье "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья".

МолдоваРосcияразведкаПриднестровье
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