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Французские истребители Mirage 2000 пролетели над Черным морем, "нарисовав" тризуб

Валентина РоманенкоСреда, 4 июня 2025, 18:34
Французские истребители Mirage 2000 пролетели над Черным морем, нарисовав тризуб
скриншот с Flightradar24

В среду 4 июня патруль французских истребителей Mirage 2000 совершил демонстрационный полет над Черным морем.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Flightradar24

Детали: Как отмечают в ВС ВСУ, особенностью этого полета была его траектория: истребители следовали по маршруту, который символически представлял национальный герб Украины – тризуб.

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Этот маршрут заметили на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24.

 

Дословно Воздушные силы: "Его зафиксировали не только российские радары, но и миллионы пользователей по всему миру, он появился в лентах новостей социальных сетей, в СМИ и на экранах смартфонов.

Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной.

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Для Украины этот жест имеет больше, чем просто символическое значение. Он иллюстрирует международную поддержку и готовность к действиям наших союзников".

Детали: Воздушные силы Вооруженных сил Украины выразили благодарность французским партнерам за четкую и публичную демонстрацию поддержки.

 

Украинские пилоты на фоне переданного Францией самолета Mirage 2000

фото воздушных сил

Воздушные силы ВСУавиавойна
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