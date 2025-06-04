Французские истребители Mirage 2000 пролетели над Черным морем, "нарисовав" тризуб
В среду 4 июня патруль французских истребителей Mirage 2000 совершил демонстрационный полет над Черным морем.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Flightradar24
Детали: Как отмечают в ВС ВСУ, особенностью этого полета была его траектория: истребители следовали по маршруту, который символически представлял национальный герб Украины – тризуб.
Этот маршрут заметили на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24.
Дословно Воздушные силы: "Его зафиксировали не только российские радары, но и миллионы пользователей по всему миру, он появился в лентах новостей социальных сетей, в СМИ и на экранах смартфонов.
Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной.
Для Украины этот жест имеет больше, чем просто символическое значение. Он иллюстрирует международную поддержку и готовность к действиям наших союзников".
Детали: Воздушные силы Вооруженных сил Украины выразили благодарность французским партнерам за четкую и публичную демонстрацию поддержки.