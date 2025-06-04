Российская армия ударила КАБами по селу в Запорожской области, двое раненых
Среда, 4 июня 2025, 18:45
Российские войска 4 июня нанесли удар КАБами по одному из поселков Запорожской области, есть раненые.
Источник: председатель ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Россияне ударили КАБами по одному из поселков Запорожской области.
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Предварительно, три человека ранены. Экстренные службы и бригады скорой направлены на помощь людям".
Уточнено: Впоследствии в ОВА сообщили, что, по уточненной информации, ранения получили два человека, которые находились в собственной машине в момент вражеского удара.
Взрывной волной и обломками повреждены и сам автомобиль, и расположенные рядом дома.