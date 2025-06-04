Литва упростила закупку оружия у своих производителей, в том числе и для Украины

Правительство Литвы ослабило требования к государственным оборонным закупкам, призванные ускорить и упростить соответствующие процедуры для местных производителей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на литовское Министерство обороны

Детали: Литовское правительство решило исключить закупки у местных производителей дронов, противодронных средств, оптического оборудования и лазерных целеуказателей из-под требований закона о государственных закупках в области обороны и безопасности.

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"Целью закупки этого военного оборудования является обеспечение как украинских, так и литовских вооруженных сил военным оборудованием, изготовленным или окончательно собранным в Литве", – говорится в сообщении.

Как уточняет LRT, после принятых изменений Минобороны Литвы потратит 12 миллионов евро на системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также 9 миллионов евро на оптику и 1,5 миллиона евро на лазерные целеуказатели.

Ведомство стремится стимулировать литовских производителей развивать технические возможности таким образом, чтобы к 2027 году литовские Вооруженные силы достигли оперативной способности беспилотных летательных аппаратов.

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