Литва упростила закупку оружия у своих производителей, в том числе и для Украины
Правительство Литвы ослабило требования к государственным оборонным закупкам, призванные ускорить и упростить соответствующие процедуры для местных производителей.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на литовское Министерство обороны
Детали: Литовское правительство решило исключить закупки у местных производителей дронов, противодронных средств, оптического оборудования и лазерных целеуказателей из-под требований закона о государственных закупках в области обороны и безопасности.
"Целью закупки этого военного оборудования является обеспечение как украинских, так и литовских вооруженных сил военным оборудованием, изготовленным или окончательно собранным в Литве", – говорится в сообщении.
Как уточняет LRT, после принятых изменений Минобороны Литвы потратит 12 миллионов евро на системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также 9 миллионов евро на оптику и 1,5 миллиона евро на лазерные целеуказатели.
Ведомство стремится стимулировать литовских производителей развивать технические возможности таким образом, чтобы к 2027 году литовские Вооруженные силы достигли оперативной способности беспилотных летательных аппаратов.
Предыстория:
- В середине января Государственный совет обороны Литвы решил, что страна должна тратить на оборону от 5 до 6% своего ВВП, или около 12 миллиардов евро в течение следующих пяти лет.
- Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил, что в 2026 году страна будет выделять на оборону 5,25% от своего ВВП.