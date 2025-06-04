Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Bloomberg: США отказываются предоставить ПВО для будущих "сил гарантирования" в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 4 июня 2025, 21:29
Bloomberg: США отказываются предоставить ПВО для будущих сил гарантирования в Украине
Фото - getty images

США не планируют предоставлять средства противовоздушной обороны для поддержки "сил гарантирования" в Украине, которые Великобритания и Франция планируют развернуть для обеспечения долгосрочного перемирия.

Источник: об этом стало известно агентству Bloomberg, передает "Европейская правда"

Детали: По словам источников Bloomberg, европейские союзники в ходе обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они требовали для поддержки возглавляемой Европой "коалиции решительных".

Реклама:

Британские и французские чиновники публично называли вовлеченность США залогом успеха "сил гарантирования".

Теперь, по данным Bloomberg, надеются, что американская сторона по крайней мере согласится помочь "коалиции решительных" с разведданными, а также наблюдением за границей между Украиной и Россией.

Некоторые европейские чиновники также ожидают, что Трамп вмешается, если британские и французские войска станут мишенью России в Украине, но считают, что он вряд ли гарантирует это в письменной форме, сказало одно из источников Bloomberg.

РЕКЛАМА:

На фоне позиции США европейские союзники переоценили ресурсы для сдерживания России в Украине и считают, что достаточным будет сочетание обучения украинских сил, европейских войск и самолетов на восточном фланге НАТО и патрулирования в Черном море, указал собеседник агентства.

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией работает над планом отправки тысяч военных в Украину для гарантирования будущего "прекращения огня".

А британские и французские чиновники, разрабатывающие планы по "миротворческим силам" в Украине, недавно обсудили необходимость "реалистично оценить" то, что президент США Дональд Трамп покидает страну.

СШАПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: С каждым новым ударом РФ показывает средний палец всему миру
Путин провел телефонный разговор с Папой Римским
В МОУ объяснили, что ждет "ограниченно годных", которые не успели пройти ВВК до 5 июня
Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за госизмену: Youtube-канал конфискуют
фотоФранцузские истребители Mirage 2000 пролетели над Черным морем, "нарисовав" тризуб
В НАТО назвали "Паутину" самой успешной операцией и посчитали уничтоженные в РФ самолеты
Все новости...
США
Посольство США в Киеве предупредило о "постоянном риске обстрелов со стороны России"
Впервые выступил в три года: мальчика из США признали самым молодым мотивационным спикером в мире
Сладкая парочка "Эдмонтона" против стаи "Пантер". Разбираем сильные и слабые стороны финалистов Кубка Стэнли
Последние новости
23:42
Генштаб: На фронте произошло 115 боестолкновений
23:30
Как Музей на Почтовой годах борется за право на существование
23:22
хоккей"Эдмонтон" – "Флорида". Расклады и прогнозы на финал Кубка Стэнли
23:14
В Минфине назвали сумму поступлений в госбюджет в мае
23:03
Зеленский: С каждым новым ударом РФ показывает средний палец всему миру
22:34
4 причины, почему следует употреблять черную смородину
22:25
"Нацкешбек" и компенсация стоимости техники: какую сумму выделили на эти программы
22:22
Обучение под землей. Истории по укрытию николаевской школы, на которую донатили читатели УП
22:09
В Британии судят шестерых подозреваемых в поджоге в Лондоне по заказу ЧВК Вагнера
22:04
Путин провел телефонный разговор с Папой Римским
Все новости...
Реклама:
Реклама: