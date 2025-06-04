В МОУ объяснили, что ждет "ограниченно годных", которые не успели пройти ВВК до 5 июня
Министерство обороны Украины не планирует продлевать срок прохождения повторной военно-врачебной комиссии для военнообязанных с ограниченной годностью, однако люди, которые начали этот процесс, смогут его завершить.
Источник: спикер МОУ Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода"
Прямая речь: "Насколько мне известно, пока речь не идет о продлении этого срока.
Люди, которые начали уже этот процесс, они смогут пройти военно-врачебную комиссию и получить свой новый статус. Это не так критично, все с пониманием относятся к ситуации. Тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию, будут классифицировать как людей, которые нарушили правила воинского учета в особый период. И соответственно к ним будет применяться 210 статья Кодекса Украины об административных правонарушениях. К сожалению, есть большое количество людей, которые в принципе, не изъявили такого желания и решили оставаться в серой зоне".
Детали: По информации представителя Минобороны, после повторного прохождения ВВК непригодными к военной службе пока признаны около 7% лиц.
Как пояснила "Радио Свобода" юрист по военному праву адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик, мужчины, которые имеют подтверждение о начале прохождения ВВК, не будут попадать автоматически в розыск. По ее словам, это может быть основанием для избежания санкций, если ранее не было других нарушений.
"На практике большинство мужчин получили хотя бы направление на ВВК и начали ее. Соответственно, у них есть документ, который сформирован или через "Резерв+", или бумажное направление на ВВК, также обходной лист. Это потенциально указывает на то, что лицо пыталось хотя бы выполнить обязанность. После 5 июня не все сразу попадут в розыск. Если человек оформил направление на ВВК, в системе оно светится, но ни одного врача не прошел, конечно, ТЦК также имеют доступ к системе, и они будут видеть это. Если они не допройдут ВВК, получат или метку "розыск", или потенциальную ответственность в виде штрафа", - отметила она.
Предыстория:
- Граждане, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Согласно действующему законодательству, крайний срок для этого - 5 июня включительно.
- Процедура предусматривает получение направления на ВВК - через приложение "Резерв+" или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Далее необходимо явиться в медицинское учреждение, пройти комиссию и получить новое решение о пригодности к службе.
- 12 февраля Верховная Рада приняла законопроект, по которому военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, ранее признанные ограниченно годными к службе, должны пройти медицинский осмотр до 5 июня 2025 года. Ранее это должны были сделать до 4 февраля.
- Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук 12 февраля заявила, что срок для повторного прохождения ВВК вряд ли снова продлят после 5 июня, поэтому призвала не медлить с медицинским осмотром.