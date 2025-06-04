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Путин провел телефонный разговор с Папой Римским

Татьяна ОлейникСреда, 4 июня 2025, 22:04
Путин провел телефонный разговор с Папой Римским
Фото - getty images

Глава Кремля Владимир Путин 4 июня провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV.

Источник: пресс-служба Кремля, Vatican News

Детали: Это была первая беседа Путина с новым главой католической церкви. Лидер РФ обсудил с ним войну в Украине и поблагодарил "за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов".

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Глава Кремля также подтвердил "заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем, подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего решения кризиса необходимо устранить его первопричины".

Он также рассказал Папе о достигнутых во время второго раунда "конкретных договоренностях" по обмену военнопленными и телами погибших и заявил, что "российская сторона принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками".

Кроме того Путин наговорил, что якобы Киев "проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории".

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Обновлено: Представитель Святого Престола подтвердил, что состоялся телефонный разговор между Папой Львом XIV и Путиным.

В сообщении ватиканской пресс-службы отмечается, что особое внимание было уделено ситуации в Украине и теме мира. Папа призвал Россию сделать жест, который будет способствовать миру. Он также подчеркнул важность диалога для налаживания позитивных контактов между сторонами и поиска путей решения конфликта.

Что предшествовало:

  • Папа Римский Лев XIV сам предложил предоставить Ватикан как место для переговоров между Украиной и Россией - эту идею поддержали Киев, европейские государства и США.
  • Впрочем, министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что Москва отказывается от участия в переговорах с Украиной в Ватикане: мол, речь идет о встрече представителей "двух православных стран" на "католической площадке" - что якобы будет "не очень комфортно" для самого Ватикана.

Папа РимскийПутинВатиканРосcия
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