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Генштаб: На фронте произошло 115 боестолкновений

Татьяна ОлейникСреда, 4 июня 2025, 23:42
Генштаб: На фронте произошло 115 боестолкновений
фото - генштаб всу

С начала суток 4 июня на фронте произошло 115 столкновений, из них 37 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала этих суток произошло 115 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и 55 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1074 дронов-камикадзе и осуществили 3603 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска, но получил отпор.

На Купянском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе Загрызово.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское.

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На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили восемь штурмов захватчиков в районах Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Малиновка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Орехово. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 34 вражеские атаки, до сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Отрадное, Веселое, Свободное Поле, Новоселка и Новополье.

На Курском направлении украинские защитники отбили 28 вражеских атак; три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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