В России заявили, что за два часа якобы сбили почти 30 "украинских беспилотников"

В оборонном ведомстве России заявили, что с 22:00 до 00:00 по московскому времени их ПВО якобы сбила 29 "украинских дронов" в трех областях Федерации.

Источник: МО РФ в соцсетях

Детали: В Минобороны России говорят, что с 22:00 4 июня до 0:00 5 июня по московскому времени их дежурными средствами ПВО якобы уничтожено "29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

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В частности, отмечают в Минобороны РФ, 15 беспилотников якобы сбили над территорией Белгородской области.

11 – над Ростовской областью и 3 – над Воронежской.