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В ОВА показали последствия ночной вражеской атаки на Харьков

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 июня 2025, 04:34
В ОВА показали последствия ночной вражеской атаки на Харьков
фото: ХОВА

На рассвете 5 июня глава ОГА Олег Синегубов опубликовал фото последствий вражеской ночной атаки на Харьков.

Источник: Синегубов в соцсетях

Детали: В посте к фото Синегубов напомнил, что в результате российских ударов 17 человек пострадали, среди которых – беременная женщина, дети и 93-летняя женщина.

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Он добавил, что в результате ударов БПЛА разрушены фасады многоэтажек, выбиты стекла и повреждены квартиры.

Прямая речь Синегубова: "Очередная тяжелая и бессонная ночь для харьковчан".

 
фото: ХОВА
 
фото: ХОВА
 
фото: ХОВА
 
фото: ХОВА

Что предшествовало: В ночь на 5 июня армия РФ нанесла ракетный удар по одному из районов Харькова, а также атаковала жилые многоэтажки дронами.

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Напомним: В ночь на 4 июня в Харькове прогремели взрывы, россияне также нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию и атаковали беспилотниками.

Харьковбеспилотникироссийско-украинская война
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