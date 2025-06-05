Трамп взялся за расследование автоподписи Байдена и якобы связанного с ней "заговора"

Президент США Дональд Трамп распорядился выяснить обстоятельства использования автоподписи своего предшественника Джо Байдена, видя в этом "заговор".

Источник: сайт Белого дома

Детали: В указе отмечается, что "помощники бывшего президента Байдена злоупотребляли властью президентских подписей", используя автоподпись, "чтобы скрыть спад когнитивных возможностей Байдена".

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Дословно из указа: "Этот заговор является одним из самых опасных и тревожных скандалов в американской истории.

Американская общественность была намеренно защищена от выявления того, кто осуществлял исполнительную власть, в то время как подпись Байдена была использована на тысячах документов для осуществления радикальных изменений в политике".

"Когнитивные проблемы Байдена и очевидное психическое снижение во время его президентства были еще "хуже" в частной жизни, и ближайшие к нему люди "пытались скрыть это" от общественности".

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Детали: Также в документе сказано, что "несмотря на эти проблемы", Белый дом издал более 1200 президентских документов, назначил 235 судей в федеральные суды и выдал больше помилований и смягчений наказаний, чем любая другая администрация в истории США.

Дословно из указа: "Например, за два дня до Рождества 2024 года Белый дом объявил, что Байден смягчил приговоры 37 из 40 самых отвратительных и ужасных преступников, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, среди которых было несколько убийц детей и серийных убийц".

Детали: Также, говорится в документе, действия по автоподписи "особенно касались" второй половины президентства Байдена, когда якобы "его когнитивный спад стал еще более очевидным для тех, кто работал с ним ближе всего".

В указе отмечается, что "это расследование должно касаться", в частности, деятельности по "намеренному сокрытию от общественности информации о психическом и физическом здоровье Байдена", документов, в которых была использована автоподпись, и того, кто давал указание использовать автоподпись.

Что предшествовало: Трамп перепостил в своей соцсети Truth Social безосновательную теорию заговора о том, что бывший президент Джо Байден был якобы казнен в 2020 году, а вместо него используют "клонов" или "роботизированных существ".

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