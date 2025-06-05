Посреди улицы в городе на Киевщине взорвалась граната, трое раненых
Четверг, 5 июня 2025, 06:56
В городе Сквира Белоцерковского района Киевской области посреди улицы взорвалась граната, повреждения получили три человека.
Источник: Полиция Киевской области
Дословно: "В полицию поступило сообщение о том, что в городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв".
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Детали: Полицейские установили, что в результате взрыва, вероятно гранаты, три человека госпитализированы с телесными повреждениями в больницу.
"Фигурант задержан на месте происшествия", – добавляют в полиции.