Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР продолжит поддержку РФ в войне против Украины

Станислав ПогориловЧетверг, 5 июня 2025, 07:24
Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР продолжит поддержку РФ в войне против Украины
Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, фото: "Голос Америки"

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне заверил, что Северная Корея и в дальнейшем будет поддерживать Россию в войне против Украины.

Источник: государственное информагентство ЦТАК, DW

Детали: По данным ЦТАК, Ким Чен Ын подтвердил, что правительство КНДР и в дальнейшем безоговорочно будет поддерживать позицию России и ее внешнюю политику по всем важнейшим международно-политическим вопросам, включая "украинский вопрос", и будет придерживаться положений договора между КНДР и Россией.

Реклама:

И в тексте государственного информагентства, и в сообщении на сайте Совбеза РФ говорится, что Ким Чен Ын и Шойгу обсудили бои в Курской области, где северокорейские солдаты воевали против ВСУ. Совет безопасности России сообщает, что обсуждался вопрос "увековечения памяти подвига корейских воинов".

ЦТАК и Совбез РФ ссылаются на договор о стратегическом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна, который был заключен в столице КНДР во время визита российского правителя Владимира Путина 19 июня 2024 года. Он предусматривает военную и иную помощь одной страны другой, если какая-либо из них подвергнется вооруженному нападению.

Осенью 2024 года военнослужащие КНДР прибыли в Курскую область, где участвовали в боях против ВСУ. Сначала власти РФ отрицали их присутствие. В апреле 2025 года это признали Минобороны и МИД РФ, а затем и сам Путин. Тогда же в Пхеньяне объявили о "победном завершении" этой операции.

КНДРРосcияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено, фотоРФ атаковала дронами Прилуки на Черниговщине: 5 погибших, среди них ребенок
Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – СМИ
Зеленский: С каждым новым ударом РФ показывает средний палец всему миру
Путин провел телефонный разговор с Папой Римским
В МОУ объяснили, что ждет "ограниченно годных", которые не успели пройти ВВК до 5 июня
Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за госизмену: Youtube-канал конфискуют
Все новости...
КНДР
КНДР передала России 9 млн снарядов и боеприпасов и 100 баллистических ракет – международный отчёт
Северокорейских военнопленных в Украине не включили в обмен "1000 на 1000"
В КНДР после аварии с эсминцем задержали трёх должностных лиц
Последние новости
09:39
Россия сбросила четыре КАБа на центр Херсона: пострадали два человека
09:38
Сенат готов дать Трампу больше инструментов против Путина, и это будут не пряники – Грэм
09:23
Цены на нефть отреагировали на неожиданный рост запасов в США
09:09
Соглашение о недрах: Украина и США решают, как запустить фонд восстановления уже в этом году
09:05
Трамп перенаправляет на Ближний Восток части ракет, которые Украина использует против дронов РФ – СМИ
08:54
ЕС может изменить правила компенсаций за задержки рейсов
08:33
Байден о расследовании Трампа относительно автоподписи: "Абсурд и неправда"
08:18
На фронте почти 170 боев: более 60 атак оккупантов захлебнулось на Покровском направлении
08:01
Мерц в четверг встретится с Трампом в Овальном кабинете
07:47
ВСУ за сутки обезвредили 930 оккупантов, и уничтожили 39 артсистем – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: