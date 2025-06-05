Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР продолжит поддержку РФ в войне против Украины

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне заверил, что Северная Корея и в дальнейшем будет поддерживать Россию в войне против Украины.

Источник: государственное информагентство ЦТАК, DW

Детали: По данным ЦТАК, Ким Чен Ын подтвердил, что правительство КНДР и в дальнейшем безоговорочно будет поддерживать позицию России и ее внешнюю политику по всем важнейшим международно-политическим вопросам, включая "украинский вопрос", и будет придерживаться положений договора между КНДР и Россией.

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И в тексте государственного информагентства, и в сообщении на сайте Совбеза РФ говорится, что Ким Чен Ын и Шойгу обсудили бои в Курской области, где северокорейские солдаты воевали против ВСУ. Совет безопасности России сообщает, что обсуждался вопрос "увековечения памяти подвига корейских воинов".

ЦТАК и Совбез РФ ссылаются на договор о стратегическом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна, который был заключен в столице КНДР во время визита российского правителя Владимира Путина 19 июня 2024 года. Он предусматривает военную и иную помощь одной страны другой, если какая-либо из них подвергнется вооруженному нападению.

Осенью 2024 года военнослужащие КНДР прибыли в Курскую область, где участвовали в боях против ВСУ. Сначала власти РФ отрицали их присутствие. В апреле 2025 года это признали Минобороны и МИД РФ, а затем и сам Путин. Тогда же в Пхеньяне объявили о "победном завершении" этой операции.