ВСУ за сутки обезвредили 930 оккупантов, и уничтожили 39 артсистем – Генштаб
Четверг, 5 июня 2025, 07:47
За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 930 российских захватчиков, общие потери РФ в войне против Украины достигли 992 750 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 992 750 (+930) человек,
- танков - 10 887 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 22 680 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 28 750 (+39) ед,
- РСЗО - 1 406 (+4) ед,
- средств ПВО - 1 177 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 39 019 (+95),
- автомобильной техники и автоцистерн - 50 812 (+82) ед.