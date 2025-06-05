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ВСУ за сутки обезвредили 930 оккупантов, и уничтожили 39 артсистем – Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 5 июня 2025, 07:47
ВСУ за сутки обезвредили 930 оккупантов, и уничтожили 39 артсистем – Генштаб
фото: Getty Images

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 930 российских захватчиков, общие потери РФ в войне против Украины достигли 992 750 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 992 750 (+930) человек,
  • танков - 10 887 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 22 680 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 28 750 (+39) ед,
  • РСЗО - 1 406 (+4) ед,
  • средств ПВО - 1 177 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 39 019 (+95),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50 812 (+82) ед.

Вооруженные силыроссийско-украинская войнапотери в войне
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