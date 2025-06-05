Мерц в четверг встретится с Трампом в Овальном кабинете

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц проведет свои первые личные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в четверг, 5 июня в Овальном кабинете.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По данным агентства, Мерц и его команда получили советы от других лидеров относительно того, как вести себя с Трампом, чтобы избежать конфликта.

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Мерц уже сделал несколько смелых внешнеполитических шагов, которые он может использовать, чтобы задобрить Трампа, в частности он поддержал требование Трампа увеличить целевые расходы НАТО до 5% от ВВП.

По словам дипломатов, с которыми пообщалось агентство, он также координировал визит европейских лидеров в Киев всего через несколько дней после вступления в должность.

"Это свидетельствует о том, что Германия готова взять на себя большую ответственность за Украину и за европейский порядок безопасности – все это вещи, к которым Соединенные Штаты стремились годами и которые будут приветствоваться", – сказала Судха Девид-Вилп из Немецкого фонда Маршалла в США.

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Президент и генеральный директор Американского совета по вопросам Германии Стивен Соколь считает, что Мерц и Трамп могут найти общий язык, учитывая их опыт в бизнесе, членство в правоцентристских партиях, ориентацию на борьбу с нелегальной миграцией и общую любовь к гольфу.

"Они могут почувствовать родство", – считает Соколь.

В то же время, по словам собеседника агентства, чиновники американской администрации остаются недовольны тем, что Мерц критиковал Трампа незадолго до выборов в США в 2024 году.

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