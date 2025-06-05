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На фронте почти 170 боев: более 60 атак оккупантов захлебнулось на Покровском направлении

Станислав ПогориловЧетверг, 5 июня 2025, 08:18
На фронте почти 170 боев: более 60 атак оккупантов захлебнулось на Покровском направлении
фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на всех участок фронта произошло 169 боевых столкновений, на Покровском направлении защитники отбили 61 атаку врага, Курский плацдарм россияне атаковали 31 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

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На Купянском направлении за сутки зафиксировано две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское.

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

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За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений вблизи Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы, Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 атаку агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Отрадное, Веселое, Свободное Поле, Новоселка, Новополь и Багатир.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага за минувшие сутки не зафиксировано.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 31 атаку противника. Также захватчик совершил 170 артиллерийских обстрелов, из них два - из реактивных систем залпового огня; нанес 17 авиационных ударов, во время которых сбросил 31 управляемую авиабомбу.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
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