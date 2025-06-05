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Соглашение о недрах: Украина и США решают, как запустить фонд восстановления уже в этом году

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловЧетверг, 5 июня 2025, 09:09
Соглашение о недрах: Украина и США решают, как запустить фонд восстановления уже в этом году
Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Министр финансов США Скотт Бессент во время подписания соглашения по минералам, Фото: Facebook/yulia.svyrydenko

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина и США обсудили, как сделать так, чтобы инвестиционный фонд восстановления в рамках так называемого "соглашения о недрах" заработал уже в этом году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Украинский министр, которая сейчас находится с визитом в Вашингтоне, также отметила, что первое заседание фонда ожидается в июле.

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Свириденко в среду провела встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом и Корпорацией финансирования развития, которая будет партнером фонда.

"Мы обсудили очень конкретные шаги, как сделать так, чтобы этот фонд заработал в течение этого года", - сказала она журналистам.

По словам Свириденко, на первом заседании правления этого фонда в июле планируют обсудить, "что будет стартовым капиталом для начала работы этого фонда".

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"И, собственно, мы также должны принять инвестиционную стратегию для фонда на следующие несколько лет", – добавила она.

Что предшествовало:

  • Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.
  • 13 мая Украина подписала два коммерческих соглашения с Международной финансовой корпорацией развития США в развитие ратифицированного соглашения о создании украинско-американского инвестиционного фонда.

Подробнее в статье: Ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются

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